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СК с 2014 года завел более шести тысяч уголовных дел о преступлениях Киева
СК с 2014 года завел более шести тысяч уголовных дел о преступлениях Киева - 27.12.2024, ПРАЙМ
СК с 2014 года завел более шести тысяч уголовных дел о преступлениях Киева
Российские следственные органы с 2014 года открыли более шести тысяч уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными киевским режимом, как сообщает РИА... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T11:03+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российские следственные органы с 2014 года открыли более шести тысяч уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными киевским режимом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, посвященное расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих. Как отметил первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев, что с 2014 года следователи ведомства занимаются расследованием уголовных дел о преступлениях киевского режима против мира и безопасности человечества. За этот период было возбуждено 6 025 дел в отношении представителей украинского руководства, членов радикальных националистических группировок, а также сотрудников украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ. В настоящее время некоторые из этих уголовных дел уже были рассмотрены российскими судами. На данный момент по рассмотренным делам фигуранты были приговорены к длительным срокам лишения свободы, включая 60 человек, что составляет около 13% от общего числа, получивших пожизненные сроки. Это подчеркивает серьезность и тяжесть совершенных преступлений.В то же время сообщается, что Следственный комитет предъявил обвинения экс-руководителям администрации украинского президента Игорю Райнину и Андрею Богдану. По данным следствия, они могут быть причастныц к гибели на Донбассе 123 человек, в том числе 11 детей.
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россия, украина, ск
СК с 2014 года завел более шести тысяч уголовных дел о преступлениях Киева
СК завел с 2014 года более 6 тыс уголовных дел о преступлениях киевского режима
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Российские следственные органы с 2014 года открыли более шести тысяч уголовных дел, связанных с преступлениями, совершенными киевским режимом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке, посвященное расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями против мирного населения и российских военнослужащих.
Как отметил первый заместитель председателя СК России Э.В. Кабурнеев, что с 2014 года следователи ведомства занимаются расследованием уголовных дел о преступлениях киевского режима против мира и безопасности человечества.
На Украине заявили о катастрофе в рядах ВСУ
За этот период было возбуждено 6 025 дел в отношении представителей украинского руководства, членов радикальных националистических группировок, а также сотрудников украинских силовых структур и военнослужащих ВСУ. В настоящее время некоторые из этих уголовных дел уже были рассмотрены российскими судами.
На данный момент по рассмотренным делам фигуранты были приговорены к длительным срокам лишения свободы, включая 60 человек, что составляет около 13% от общего числа, получивших пожизненные сроки. Это подчеркивает серьезность и тяжесть совершенных преступлений.
В то же время сообщается, что Следственный комитет предъявил обвинения экс-руководителям администрации украинского президента Игорю Райнину и Андрею Богдану. По данным следствия, они могут быть причастныц к гибели на Донбассе 123 человек, в том числе 11 детей.