https://1prime.ru/20241227/ukraina-853913131.html

Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи

Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи - 27.12.2024, ПРАЙМ

Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи

Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи, средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета,... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T17:21+0300

2024-12-27T17:21+0300

2024-12-27T17:21+0300

украина

сша

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg

МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи, средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета, сообщил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила 485 миллионов долларов от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Из них 465 миллионов долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 миллионов поступили от Всемирного банка. Привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.

https://1prime.ru/20241227/svo-853908824.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, мвф