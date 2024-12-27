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Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи
Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи - 27.12.2024, ПРАЙМ
Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи
Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи, средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета,... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T17:21+0300
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи, средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета, сообщил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль. "Украина получила 485 миллионов долларов от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Из них 465 миллионов долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 миллионов поступили от Всемирного банка. Привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
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Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи
Шмыгаль: Киев получил от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Украина получила от США и Всемирного банка 485 миллионов долларов помощи, средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов бюджета, сообщил в пятницу украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина получила 485 миллионов долларов от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Из них 465 миллионов долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 миллионов поступили от Всемирного банка. Привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее Шмыгаль сообщал, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиарда долларов). Парламент Украины 31 октября в первом чтении принял проект бюджета страны на следующий год.
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