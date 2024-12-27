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Власти Петербурга привлекут федеральное финансирование на метро

Власти Петербурга привлекут федеральное финансирование на метро - 27.12.2024, ПРАЙМ

Власти Петербурга привлекут федеральное финансирование на метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга постараются привлечь федеральное финансирование на строительство метро до аэропорта "Пулково" и КВЦ... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T00:24+0300

2024-12-27T00:24+0300

2024-12-27T00:24+0300

бизнес

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аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга постараются привлечь федеральное финансирование на строительство метро до аэропорта "Пулково" и КВЦ "Экспофорум", сообщил губернатор города Александр Беглов. "По поручению президента России мы прорабатываем продолжение "красной линии" - до "Пулково", "Экспофорума" и Технологической долины. Большой проект, серьезный, непростой. Но президент нас поддержал. Начинаем проектирование следующей станции за "Проспектом Ветеранов". Планируется федеральное софинансирование. Для нас очень важно, что впервые мы стараемся привлечь именно на метро федеральное финансирование", - сказал он в эфире Телеканала 78. "Пулково" - это международный аэропорт, туда прилетает огромное количество пассажиров. И мы развиваем вторую очередь аэропорта "Пулково"… Нужно там метро? Конечно, нужно. А дальше "Экспофорум"... Туда тоже приезжает огромное количество участников различных форумов. Необходимо метро? Конечно, необходимо", - добавил Беглов. Ранее сообщалось, что протяженность Кировско-Выборгской линии метро от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" может составить 7,23 километра, пропускная способность - 33 пары поездов в час. Транспортная доступность аэропорта "Пулково" в Петербурге обсуждается уже несколько лет, в том числе рассматривается строительство метро и трамвайной линии до воздушной гавани.

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бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов, аэропорт пулково