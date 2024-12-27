Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Петербурга привлекут федеральное финансирование на метро - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241227/vlasti-853893782.html
Власти Петербурга привлекут федеральное финансирование на метро
Власти Петербурга привлекут федеральное финансирование на метро - 27.12.2024, ПРАЙМ
Власти Петербурга привлекут федеральное финансирование на метро
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга постараются привлечь федеральное финансирование на строительство метро до аэропорта "Пулково" и КВЦ... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T00:24+0300
2024-12-27T00:24+0300
бизнес
санкт-петербург
петербург
александр беглов
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853893782.jpg?1735248262
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга постараются привлечь федеральное финансирование на строительство метро до аэропорта "Пулково" и КВЦ "Экспофорум", сообщил губернатор города Александр Беглов. "По поручению президента России мы прорабатываем продолжение "красной линии" - до "Пулково", "Экспофорума" и Технологической долины. Большой проект, серьезный, непростой. Но президент нас поддержал. Начинаем проектирование следующей станции за "Проспектом Ветеранов". Планируется федеральное софинансирование. Для нас очень важно, что впервые мы стараемся привлечь именно на метро федеральное финансирование", - сказал он в эфире Телеканала 78. "Пулково" - это международный аэропорт, туда прилетает огромное количество пассажиров. И мы развиваем вторую очередь аэропорта "Пулково"… Нужно там метро? Конечно, нужно. А дальше "Экспофорум"... Туда тоже приезжает огромное количество участников различных форумов. Необходимо метро? Конечно, необходимо", - добавил Беглов. Ранее сообщалось, что протяженность Кировско-Выборгской линии метро от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" может составить 7,23 километра, пропускная способность - 33 пары поездов в час. Транспортная доступность аэропорта "Пулково" в Петербурге обсуждается уже несколько лет, в том числе рассматривается строительство метро и трамвайной линии до воздушной гавани.
санкт-петербург
петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, санкт-петербург, петербург, александр беглов, аэропорт пулково
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов, аэропорт Пулково
00:24 27.12.2024
 
Власти Петербурга привлекут федеральное финансирование на метро

Беглов: Петербург постарается привлечь федеральное финансирование на метро до "Пулково"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга постараются привлечь федеральное финансирование на строительство метро до аэропорта "Пулково" и КВЦ "Экспофорум", сообщил губернатор города Александр Беглов.
"По поручению президента России мы прорабатываем продолжение "красной линии" - до "Пулково", "Экспофорума" и Технологической долины. Большой проект, серьезный, непростой. Но президент нас поддержал. Начинаем проектирование следующей станции за "Проспектом Ветеранов". Планируется федеральное софинансирование. Для нас очень важно, что впервые мы стараемся привлечь именно на метро федеральное финансирование", - сказал он в эфире Телеканала 78.
"Пулково" - это международный аэропорт, туда прилетает огромное количество пассажиров. И мы развиваем вторую очередь аэропорта "Пулково"… Нужно там метро? Конечно, нужно. А дальше "Экспофорум"... Туда тоже приезжает огромное количество участников различных форумов. Необходимо метро? Конечно, необходимо", - добавил Беглов.
Ранее сообщалось, что протяженность Кировско-Выборгской линии метро от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" может составить 7,23 километра, пропускная способность - 33 пары поездов в час.
Транспортная доступность аэропорта "Пулково" в Петербурге обсуждается уже несколько лет, в том числе рассматривается строительство метро и трамвайной линии до воздушной гавани.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр Бегловаэропорт Пулково
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала