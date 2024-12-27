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"Только мечтать". СМИ раскрыли козырь ВС России
"Только мечтать". СМИ раскрыли козырь ВС России - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Только мечтать". СМИ раскрыли козырь ВС России
Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, констатируется в публикации InfoBRICS. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T22:51+0300
2024-12-27T22:51+0300
2024-12-27T22:52+0300
вооружения
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истребители
"орешник"
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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, констатируется в публикации InfoBRICS.Как сообщается, "Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве". При этом авторы InfoBRICS отмечает, что российские инженеры непрерывно модернизируют истребитель пятого поколения Су-57, в результате чего расширяются его боевых возможностей.Вместе с тем в статье выражается восхищение гиперзвуковым ракетным комплексом "Орешник". "Западу остается только мечтать о таком вооружении", а Российская Федерация продолжает создавать эффективные средства противодействия боевым системам противника, включая зенитный ракетный комплекс С-500, говорится в статье, причем ЗРК С-500 авторы называют "легендарным".
https://1prime.ru/20241227/oreshnik-853916560.html
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вс рф, истребители, "орешник"
Вооружения, ВС РФ, истребители, "Орешник"
"Только мечтать". СМИ раскрыли козырь ВС России
InfoBRICS: российские истребители и "Орешник" доказали эффективность в зоне СВО
МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ.
Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, констатируется в публикации InfoBRICS
.
Как сообщается, "Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве".
При этом авторы InfoBRICS отмечает, что российские инженеры непрерывно модернизируют истребитель пятого поколения Су-57, в результате чего расширяются его боевых возможностей.
Вместе с тем в статье выражается восхищение гиперзвуковым ракетным комплексом "Орешник".
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"Западу остается только мечтать о таком вооружении", а Российская Федерация продолжает создавать эффективные средства противодействия боевым системам противника, включая зенитный ракетный комплекс С-500, говорится в статье, причем ЗРК С-500 авторы называют "легендарным".