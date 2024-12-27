https://1prime.ru/20241227/vooruzheniya-853917887.html

"Только мечтать". СМИ раскрыли козырь ВС России

"Только мечтать". СМИ раскрыли козырь ВС России - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Только мечтать". СМИ раскрыли козырь ВС России

Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, констатируется в публикации InfoBRICS. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T22:51+0300

2024-12-27T22:51+0300

2024-12-27T22:52+0300

вооружения

вс рф

истребители

"орешник"

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МОСКВА, 27 дек – ПРАЙМ. Российские истребители и ракеты "Орешник" показали свою эффективность в зоне спецоперации, констатируется в публикации InfoBRICS.Как сообщается, "Су-57, Су-34 и Су-35С оказались особенно эффективными и производятся в большем количестве". При этом авторы InfoBRICS отмечает, что российские инженеры непрерывно модернизируют истребитель пятого поколения Су-57, в результате чего расширяются его боевых возможностей.Вместе с тем в статье выражается восхищение гиперзвуковым ракетным комплексом "Орешник". "Западу остается только мечтать о таком вооружении", а Российская Федерация продолжает создавать эффективные средства противодействия боевым системам противника, включая зенитный ракетный комплекс С-500, говорится в статье, причем ЗРК С-500 авторы называют "легендарным".

https://1prime.ru/20241227/oreshnik-853916560.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, истребители, "орешник"