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ВТБ предупредил о росте активности мошенников перед Новым годом

ВТБ предупредил о росте активности мошенников перед Новым годом - 27.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ предупредил о росте активности мошенников перед Новым годом

ВТБ в преддверии новогодних каникул фиксирует рост активности мошенников с использованием поддельных приложений, сайтов и рассылок для установки вредоносных... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T08:26+0300

2024-12-27T08:26+0300

2024-12-27T08:26+0300

мошенничество

россия

втб

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. ВТБ в преддверии новогодних каникул фиксирует рост активности мошенников с использованием поддельных приложений, сайтов и рассылок для установки вредоносных программ на устройства, сообщила пресс-служба банка. "В преддверии новогодних каникул ВТБ фиксирует рост активности мошенников, которые используют ситуативный фишинг и создают поддельные приложения компаний, обещая мега выгодные предложения. В этот период также увеличивается число угроз, связанных с использованием современных технологий, включая шпионское ПО и трояны удаленного доступа (RAT)", - говорится в сообщении. По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, которые приводятся в сообщении, атаки мошенников на клиентов усиливаются на фоне предпраздничной суеты, тенденция сохранится и в праздники, когда люди наиболее расслаблены. "Злоумышленники активно используют ситуативный фишинг, адаптируя свои схемы под новогодний контекст. Ссылки мимикрируют под крупные маркетплейсы и привлекают покупателей большими скидками", - пояснил он. Пресс-служба отметила наиболее используемые мошеннические схемы. Так, это схема с ложными уведомлениями о выплатах, когда под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить "официальное приложение". После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону. Мошенники используют фальшивые распродажи и скидки. Они создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний, а пользователь, используя их, скачивает вредоносное ПО, которое собирает данные карт, учетных записей и пароли. Также мошенники рассылают "новогодние открытки" или "видео" в мессенджерах, а переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона. Кроме того, мошенники используют новогодние приложения с вредоносным программным обеспечением: пользователям предлагают скачать "праздничные обои" или "новогодние чек-листы". Такие приложения предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным с телефона. Банк предупреждает, что использование шпионского ПО позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и учетных записей; перехватывать пароли и коды подтверждения; "угонять" аккаунты в мессенджерах для дальнейшего распространения вредоносных ссылок контактам жертвы; управлять устройством для совершения транзакций без ведома владельца. "Особую опасность представляют устройства с функцией NFC на Android, которые могут быть использованы для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей", - подчеркивает пресс-служба.

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