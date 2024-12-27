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ВТБ понизил ставки по вкладам

ВТБ понизил ставки по вкладам - 27.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ понизил ставки по вкладам

ВТБ с пятницы, 27 декабря, понизил ставки по краткосрочным вкладам с 24% годовых: теперь на три месяца и полгода они составляют до 23%, а на год – до 22%,... | 27.12.2024, ПРАЙМ

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россия

втб

ставки по вкладам

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. ВТБ с пятницы, 27 декабря, понизил ставки по краткосрочным вкладам с 24% годовых: теперь на три месяца и полгода они составляют до 23%, а на год – до 22%, следует из информации на сайте банка. Пресс-служба ВТБ в комментарии РИА Новости отметила, что ставки по-прежнему остаются экстравысокими и "время вкладчика" продолжится в следующем году. ВТБ сообщал, что с 17 декабря улучшил условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и для текущих клиентов, и максимальная ставка достигла 24% годовых при выплате процентов в конце срока. Банк повышал свои ставки по депозитам и раньше - с 15 ноября максимальная по ВТБ-вкладу была установлена на один год на уровне 24% годовых. "На этой неделе крупные банки понизили ставки по вкладам, отреагировав на сохранение ключевой ставки ЦБ, вопреки ожиданиям ее роста. Как мы и говорили, ВТБ принял решение о корректировке ставок, ориентируясь на ситуацию на рынке. С 27 декабря мы меняем ставки по вкладам сроком на 3-12 месяцев. При этом они остаются экстравысокими: на 3 месяца – до 23% годовых, на 6 месяцев – до 23% годовых, на год – до 22% годовых", - сообщила пресс-служба банка. ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров 20 декабря неожиданно сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, тогда как рынок ожидал ее повышения до 23%. Регулятор также смягчил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании. Согласно данным по ВТБ-вкладу, обновленным на сайте банка с 27 декабря, без пополнения и снятия максимальная ставка на три и шесть месяцев в 23% годовых установлена для суммы от 15 миллионов рублей, а для сумм от 10 тысяч до 15 миллионов она составляет 22,5%. При размещении средств на год ставка установлена в 22% для всех сумм. При этом максимальная ставка возможна с надбавкой "Новый вкладчик" - для тех, у кого полгода не было вкладов и накопительных счетов в ВТБ, или же для сумм, которые три месяца не были размещены на счетах и вкладах в ВТБ. "По накопительному ВТБ-счету максимальная ставка сохраняется на уровне 24% годовых. По вкладу "Двойная выгода" для участников программы долгосрочных сбережений ставка также останется 30% годовых на 3 месяца. По вкладу "Ключевой", доходность которого привязана в ключевой ставке, условия также остаются без изменений", - уточнили в пресс-службе банка. Там также отметили, что нынешние ставки в любом случае выше, чем на протяжении фактически всего последнего года, и банк сохраняет условия по сбережениям выгоднее, чем в среднем по рынку – как для новых, так и для действующих клиентов. "Мы нацелены в следующем году продолжить активный рост средств физлиц. Портфель розничных пассивов ВТБ вырастет почти на треть – с 10,3 до 13,3 трлн рублей. Одним из основных факторов роста будут высокие ставки. Время вкладчика продолжится и в следующем году", - заявили в банке.

https://1prime.ru/20241224/stavki-853839533.html

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россия, втб, ставки по вкладам