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"Остался один год". Вучич сделал неожиданное заявление о "Северном потоке"

"Остался один год". Вучич сделал неожиданное заявление о "Северном потоке" - 27.12.2024, ПРАЙМ

"Остался один год". Вучич сделал неожиданное заявление о "Северном потоке"

Через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и газ начнет поступать из России в Европу. Таким мнением в беседе с изданием Handelsblatt | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T10:40+0300

2024-12-27T10:40+0300

2024-12-27T10:59+0300

энергетика

сербия

александр вучич

северные потоки

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и газ начнет поступать из России в Европу. Таким мнением в беседе с изданием Handelsblatt поделился президент Сербии Александр Вучич."Осмелюсь сделать прогноз: не позднее чем через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, а газ по трубопроводу пойдет из России в Европу. <...> До запуска "Северного потока" остался один год!" — отметил сербский лидер.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Ранее сообщалось, что единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию."Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.

https://1prime.ru/20241227/severnyy-potok-853897805.html

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сербия, александр вучич, северные потоки