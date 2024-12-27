Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Остался один год". Вучич сделал неожиданное заявление о "Северном потоке" - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241227/vuchich-853900450.html
"Остался один год". Вучич сделал неожиданное заявление о "Северном потоке"
"Остался один год". Вучич сделал неожиданное заявление о "Северном потоке" - 27.12.2024, ПРАЙМ
"Остался один год". Вучич сделал неожиданное заявление о "Северном потоке"
Через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и газ начнет поступать из России в Европу. Таким мнением в беседе с изданием Handelsblatt | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T10:40+0300
2024-12-27T10:59+0300
энергетика
сербия
александр вучич
северные потоки
https://cdnn.1prime.ru/img/83689/81/836898130_0:38:2417:1398_1920x0_80_0_0_11d689f0c37b7b092599c2025d6fd494.jpg
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и газ начнет поступать из России в Европу. Таким мнением в беседе с изданием Handelsblatt поделился президент Сербии Александр Вучич."Осмелюсь сделать прогноз: не позднее чем через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, а газ по трубопроводу пойдет из России в Европу. &lt;...&gt; До запуска "Северного потока" остался один год!" — отметил сербский лидер.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.Ранее сообщалось, что единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию."Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.
https://1prime.ru/20241227/severnyy-potok-853897805.html
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83689/81/836898130_252:0:2165:1435_1920x0_80_0_0_9a9fe3dcf68bc1713dfe80d618c13fed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сербия, александр вучич, северные потоки
Энергетика, СЕРБИЯ, Александр Вучич, Северные потоки
10:40 27.12.2024 (обновлено: 10:59 27.12.2024)
 
"Остался один год". Вучич сделал неожиданное заявление о "Северном потоке"

Президент Сербии Вучич предрек запуск "Северного потока" через год

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, и газ начнет поступать из России в Европу. Таким мнением в беседе с изданием Handelsblatt поделился президент Сербии Александр Вучич.
"Осмелюсь сделать прогноз: не позднее чем через год "Северный поток" будет принадлежать американскому инвестору, а газ по трубопроводу пойдет из России в Европу. <...> До запуска "Северного потока" остался один год!" — отметил сербский лидер.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
Ранее сообщалось, что единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев в случае остановки транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство полностью было завершено в сентябре 2021 года, и велась работа над запуском, которая включала как технические мероприятия, так и получение регуляторных разрешений, в первую очередь от властей Германии.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
На Украине задали Каллас неожиданный вопрос про "Северные потоки"
09:04
 
ЭнергетикаСЕРБИЯАлександр ВучичСеверные потоки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала