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Президент ФРГ решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы
Президент ФРГ решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы - 27.12.2024, ПРАЙМ
Президент ФРГ решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначении досрочных выборов на 23 февраля 2025 года. Видео его заявления в прямом... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T13:24+0300
2024-12-27T13:24+0300
2024-12-27T13:24+0300
политика
германия
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначении досрочных выборов на 23 февраля 2025 года. Видео его заявления в прямом эфире транслировала немецкая газета Zeit."Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага", - заявил президент.Распуск Бундестага стал неизбежным после того, как парламент 16 декабря выразил недоверие правительству канцлера Олафа Шольца.Кризис в правительстве разгорелся в начале ноября, когда Шольц потребовал отставки министра финансов Кристиана Линднера из Свободной демократической партии, и обвинил его в отказе одобрить бюджетные расходы на поддержку Украины и внутренние инвестиции.Согласно опросам населения Германии, самой популярной политической силой является блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за ними следует "Альтернатива для Германии", а социал-демократы занимают лишь третье место.
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германия, бундестаг
Политика, ГЕРМАНИЯ, Бундестаг
Президент ФРГ решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы
Президент ФРГ распустил бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначении досрочных выборов на 23 февраля 2025 года. Видео его заявления в прямом эфире транслировала немецкая газета Zeit.
"Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага", - заявил президент.
Распуск Бундестага стал неизбежным после того, как парламент 16 декабря выразил недоверие правительству канцлера Олафа Шольца.
Кризис в правительстве разгорелся в начале ноября, когда Шольц потребовал отставки министра финансов Кристиана Линднера из Свободной демократической партии, и обвинил его в отказе одобрить бюджетные расходы на поддержку Украины и внутренние инвестиции.
Согласно опросам населения Германии, самой популярной политической силой является блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за ними следует "Альтернатива для Германии", а социал-демократы занимают лишь третье место.
Бундестаг лишил правительство Шольца доверия