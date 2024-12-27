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Президент ФРГ решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы

Президент ФРГ решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы - 27.12.2024, ПРАЙМ

Президент ФРГ решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначении досрочных выборов на 23 февраля 2025 года. Видео его заявления в прямом... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T13:24+0300

2024-12-27T13:24+0300

2024-12-27T13:24+0300

политика

германия

бундестаг

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер объявил о роспуске Бундестага и назначении досрочных выборов на 23 февраля 2025 года. Видео его заявления в прямом эфире транслировала немецкая газета Zeit."Сегодня я принял решение распустить 20-й состав бундестага и назначить досрочные выборы на 23 февраля следующего года. Соответствующее уведомление передано на имя председателя бундестага", - заявил президент.Распуск Бундестага стал неизбежным после того, как парламент 16 декабря выразил недоверие правительству канцлера Олафа Шольца.Кризис в правительстве разгорелся в начале ноября, когда Шольц потребовал отставки министра финансов Кристиана Линднера из Свободной демократической партии, и обвинил его в отказе одобрить бюджетные расходы на поддержку Украины и внутренние инвестиции.Согласно опросам населения Германии, самой популярной политической силой является блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за ними следует "Альтернатива для Германии", а социал-демократы занимают лишь третье место.

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германия, бундестаг