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Выдача ипотеки в России в 2025 году сократится на 18-22%

Выдача ипотеки в России в 2025 году сократится на 18-22% - 27.12.2024, ПРАЙМ

Выдача ипотеки в России в 2025 году сократится на 18-22%

Объем выдачи ипотеки российскими банками в 2025 году сократится относительно 2024 года на 18-22% - до 3,8-4 триллионов рублей, сообщается в обзоре госкомпании... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T03:30+0300

2024-12-27T03:30+0300

2024-12-27T03:30+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки российскими банками в 2025 году сократится относительно 2024 года на 18-22% - до 3,8-4 триллионов рублей, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ", имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость. "В 2024 году, по оценке "Дом.РФ", банки предоставили 1,3 миллиона кредитов на 4,9 триллиона рублей - на 35-45% меньше, чем в рекордном 2023 году. В 2025 году выдача ипотеки сократится до 1-1,2 миллиона кредитов на 3,8-4 триллиона рублей", - говорится в нем. Таким образом, по прогнозам госкомпании, выдача ипотеки в 2025 году относительно 2024-го снизится в денежном выражении на 18-22%, а в количественном - на 8-23%. При этом в "Дом.РФ" ожидают, что ипотечные выдачи в России начнут восстанавливаться с 2026 года при условии снижения ключевой ставки. По результатам 2026 года банки могут выдать 1,3-1,4 миллиона кредитов на 5,1-5,5 триллиона рублей, а уже в 2027 году - 1,7-1,8 миллиона кредитов на 6,8-7,3 триллиона рублей.

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