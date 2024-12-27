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Курс юаня открыл торги 27 декабря ростом
Курс юаня открыл торги 27 декабря ростом - 27.12.2024, ПРАЙМ
Курс юаня открыл торги 27 декабря ростом
Курс китайской валюты в начале торгов пятницы растет до 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T10:06+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы растет до 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 6 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,46 рубля.
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россия, курсы валют, юань, рубль
РОССИЯ, курсы валют, юань, рубль
Курс юаня открыл торги 27 декабря ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже растет ндо 13,46 рубля
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов пятницы растет до 13,46 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.02 мск рос на 6 копеек по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 13,46 рубля.