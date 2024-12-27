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Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов - 27.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241227/yuan-853902036.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов - 27.12.2024, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных торговой площадки. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T11:36+0300
2024-12-27T11:36+0300
экономика
мосбиржа
юань
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.29 мск растет на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,45 рубля. "Сегодня курс юаня может остаться под инерционным давлением - хотя на рынок может вернуться отложенный из-за выходных в США и Европе спрос, навес предложения экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам 28 декабря, еще может сохраниться. Целевым на сегодня видим диапазон 13,3-13,6 рубля по юаню, завтра склонны ждать возвратного движения в направлении 14 рублей", - рассказал Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Поскольку рубль не реагирует на внешний фон с других рынков, то исключаем из основных влияющих факторов укрепление доллара на Форекс и снижение нефтяных котировок. Не исключаю, что на рынок поступила валюта, которая висела из-за недавних санкций США против российских банков", - отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
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мосбиржа, юань
Экономика, Мосбиржа, юань
11:36 27.12.2024
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже растет в первые часы торгов

Курс юаня к рублю на Мосбирже умеренно растет в первые часы торгов пятницы

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов пятницы демонстрирует умеренный рост, следует из данных торговой площадки.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.29 мск растет на 5 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 13,45 рубля.
"Сегодня курс юаня может остаться под инерционным давлением - хотя на рынок может вернуться отложенный из-за выходных в США и Европе спрос, навес предложения экспортеров, готовящихся к налоговым выплатам 28 декабря, еще может сохраниться. Целевым на сегодня видим диапазон 13,3-13,6 рубля по юаню, завтра склонны ждать возвратного движения в направлении 14 рублей", - рассказал Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Поскольку рубль не реагирует на внешний фон с других рынков, то исключаем из основных влияющих факторов укрепление доллара на Форекс и снижение нефтяных котировок. Не исключаю, что на рынок поступила валюта, которая висела из-за недавних санкций США против российских банков", - отмечает Владислав Антонов из BitRiver.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
Курс юаня открыл торги 27 декабря ростом
10:06
 
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