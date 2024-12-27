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В ГД внесли законопроект об ответственности за незаконную регистрацию ИП
В ГД внесли законопроект об ответственности за незаконную регистрацию ИП - 27.12.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли законопроект об ответственности за незаконную регистрацию ИП
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T23:33+0300
2024-12-27T23:33+0300
2024-12-27T23:33+0300
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах. Законопроектом также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.
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законопроект, ип, регистрация
Экономика, законопроект, ИП, регистрация
В ГД внесли законопроект об ответственности за незаконную регистрацию ИП
В ГД РФ внесли проект об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, документ доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса, дополнив статьи наказанием за незаконную регистрацию индивидуальных предпринимателей. Статьей 173.1 в настоящее время установлено наказание до 5 лет лишения свободы за образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.
ГД разрешила некоторым ИП совмещать ПСН с оказанием услуг агентов банков
Законопроектом также предлагается установить способствование раскрытию или расследованию преступления в качестве условия освобождения от уголовной ответственности.