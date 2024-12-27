https://1prime.ru/20241227/zelenskiy-853903496.html

Зеленскому сообщили неприятные новости о Трампе

Зеленскому сообщили неприятные новости о Трампе - 27.12.2024, ПРАЙМ

Зеленскому сообщили неприятные новости о Трампе

Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли может похвастаться теплыми отношениями с вновь избранный главой Белого дома Дональдом Трампом. Такое мнение в своем... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T12:20+0300

2024-12-27T12:20+0300

2024-12-27T12:20+0300

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украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли может похвастаться теплыми отношениями с вновь избранный главой Белого дома Дональдом Трампом. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал пребывающий в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Трамп не лоялен к Ермаку и Зеленскому, которые его системно дискредитировали", — написал он.В то же время украинский парламентарий подчеркнул, что глава киевского режима лишнее звено в переговорах между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, так как у него истекли полномочия в мае 2024 года.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, при этом президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. В ответ на это, президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады

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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп