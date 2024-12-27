Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленскому сообщили неприятные новости о Трампе - 27.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241227/zelenskiy-853903496.html
Зеленскому сообщили неприятные новости о Трампе
Зеленскому сообщили неприятные новости о Трампе - 27.12.2024, ПРАЙМ
Зеленскому сообщили неприятные новости о Трампе
Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли может похвастаться теплыми отношениями с вновь избранный главой Белого дома Дональдом Трампом. Такое мнение в своем... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T12:20+0300
2024-12-27T12:20+0300
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_369f2c677f5fd1439b55968e4aeb61b0.jpg
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли может похвастаться теплыми отношениями с вновь избранный главой Белого дома Дональдом Трампом. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал пребывающий в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Трамп не лоялен к Ермаку и Зеленскому, которые его системно дискредитировали", — написал он.В то же время украинский парламентарий подчеркнул, что глава киевского режима лишнее звено в переговорах между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, так как у него истекли полномочия в мае 2024 года.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, при этом президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. В ответ на это, президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады
https://1prime.ru/20241225/plan-853861713.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84184/29/841842900_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_cabcda358b025ca2c619112fff9705c0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
12:20 27.12.2024
 
Зеленскому сообщили неприятные новости о Трампе

Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский настроил Трампа против себя

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский вряд ли может похвастаться теплыми отношениями с вновь избранный главой Белого дома Дональдом Трампом. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал пребывающий в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Трамп не лоялен к Ермаку и Зеленскому, которые его системно дискредитировали", — написал он.
В то же время украинский парламентарий подчеркнул, что глава киевского режима лишнее звено в переговорах между Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, так как у него истекли полномочия в мае 2024 года.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, при этом президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию. В ответ на это, президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью в Украине является парламент и спикер Верховной Рады
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2024
"Курс на войну". В Раде раскрыли коварный ход США в отношении России
25 декабря, 16:18
 
РОССИЯУКРАИНАСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала