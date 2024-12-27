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Стоимость золота умеренно снижается

Стоимость золота умеренно снижается - 27.12.2024, ПРАЙМ

Стоимость золота умеренно снижается

Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром, следует из данных торгов. | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T09:36+0300

2024-12-27T09:36+0300

2024-12-27T09:36+0300

экономика

золото

стоимость

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром, следует из данных торгов. По состоянию на 9.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,1 доллара, или на 0,15%, - до 2 649,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,01% - до 30,385 доллара за унцию. В четверг были опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Согласно данным министерства труда страны, их количество за неделю по 21 декабря составило 219 тысяч, сократившись на 1 тысячу по сравнению с показателя предыдущей недели в 220 тысяч. Данные по безработице учитываются Федеральной резервной системой США при планировании дальнейшей монетарной политики. Решения относительно учетной ставки могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.

https://1prime.ru/20241226/zoloto-853883750.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

золото, стоимость