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Стоимость золота умеренно снижается
Стоимость золота умеренно снижается - 27.12.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота умеренно снижается
Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром, следует из данных торгов. | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T09:36+0300
2024-12-27T09:36+0300
2024-12-27T09:36+0300
экономика
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром, следует из данных торгов. По состоянию на 9.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,1 доллара, или на 0,15%, - до 2 649,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,01% - до 30,385 доллара за унцию. В четверг были опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Согласно данным министерства труда страны, их количество за неделю по 21 декабря составило 219 тысяч, сократившись на 1 тысячу по сравнению с показателя предыдущей недели в 220 тысяч. Данные по безработице учитываются Федеральной резервной системой США при планировании дальнейшей монетарной политики. Решения относительно учетной ставки могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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золото, стоимость
Экономика, золото, стоимость
Стоимость золота умеренно снижается
Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром
МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.19 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,1 доллара, или на 0,15%, - до 2 649,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,01% - до 30,385 доллара за унцию.
В четверг были опубликованы данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Согласно данным министерства труда страны, их количество за неделю по 21 декабря составило 219 тысяч, сократившись на 1 тысячу по сравнению с показателя предыдущей недели в 220 тысяч.
Данные по безработице учитываются Федеральной резервной системой США при планировании дальнейшей монетарной политики. Решения относительно учетной ставки могут отразиться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
В России спрогнозировали рост добычи золота по итогам 2024 года