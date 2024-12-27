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Золото теряет в цене

Золото теряет в цене - 27.12.2024, ПРАЙМ

Золото теряет в цене

Стоимость золота снижается почти на 1% в пятницу вечером после двух подряд торговых сессий в плюсе, за счёт чего и вся последняя полная торговая неделя года... | 27.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-27T18:42+0300

2024-12-27T18:42+0300

2024-12-27T18:42+0300

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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается почти на 1% в пятницу вечером после двух подряд торговых сессий в плюсе, за счёт чего и вся последняя полная торговая неделя года может оказаться минорной, следует из данных торгов. По состоянию на 18.28 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 23,61 доллара, или на 0,89%, до 2 630,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро падает в цене на 1,47% - до 29,942 доллара за унцию. За предыдущие две торговые сессии стоимость золота выросла на 1%, при этом с начала недели драгоценный металл дешевеет на 0,6%. Инвесторы и аналитики, в частности, закладывают, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит учетную ставку на уровне 4,25-4,5% по итогам январского заседания. Ряд экспертов прогнозирует аналогичные действия ФРС и в марте. Это может повлиять и на фьючерсы на золото.

https://1prime.ru/20241226/zoloto-853883750.html

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золото, торги, цена