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Золото теряет в цене - 27.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241227/zoloto-853915017.html
Золото теряет в цене
Золото теряет в цене - 27.12.2024, ПРАЙМ
Золото теряет в цене
Стоимость золота снижается почти на 1% в пятницу вечером после двух подряд торговых сессий в плюсе, за счёт чего и вся последняя полная торговая неделя года... | 27.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-27T18:42+0300
2024-12-27T18:42+0300
экономика
золото
торги
цена
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается почти на 1% в пятницу вечером после двух подряд торговых сессий в плюсе, за счёт чего и вся последняя полная торговая неделя года может оказаться минорной, следует из данных торгов. По состоянию на 18.28 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 23,61 доллара, или на 0,89%, до 2 630,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро падает в цене на 1,47% - до 29,942 доллара за унцию. За предыдущие две торговые сессии стоимость золота выросла на 1%, при этом с начала недели драгоценный металл дешевеет на 0,6%. Инвесторы и аналитики, в частности, закладывают, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит учетную ставку на уровне 4,25-4,5% по итогам январского заседания. Ряд экспертов прогнозирует аналогичные действия ФРС и в марте. Это может повлиять и на фьючерсы на золото.
https://1prime.ru/20241226/zoloto-853883750.html
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золото, торги, цена
Экономика, золото, Торги, цена
18:42 27.12.2024
 
Золото теряет в цене

Данные торгов: золото дешевеет почти на 1%, завершая волатильную неделю

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Стоимость золота снижается почти на 1% в пятницу вечером после двух подряд торговых сессий в плюсе, за счёт чего и вся последняя полная торговая неделя года может оказаться минорной, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.28 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 23,61 доллара, или на 0,89%, до 2 630,29 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро падает в цене на 1,47% - до 29,942 доллара за унцию.
За предыдущие две торговые сессии стоимость золота выросла на 1%, при этом с начала недели драгоценный металл дешевеет на 0,6%.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
В России спрогнозировали рост добычи золота по итогам 2024 года
Вчера, 15:04
Инвесторы и аналитики, в частности, закладывают, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит учетную ставку на уровне 4,25-4,5% по итогам январского заседания. Ряд экспертов прогнозирует аналогичные действия ФРС и в марте. Это может повлиять и на фьючерсы на золото.
 
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