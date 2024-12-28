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AAL приостановила рейсы из Баку в десять городов России - 28.12.2024, ПРАЙМ
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AAL приостановила рейсы из Баку в десять городов России
AAL приостановила рейсы из Баку в десять городов России - 28.12.2024, ПРАЙМ
AAL приостановила рейсы из Баку в десять городов России
Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ,... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T00:19+0300
2024-12-28T00:19+0300
бизнес
россия
грозный
баку
махачкала
azerbaijan airlines
росавиация
azal
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БАКУ, 28 дек – ПРАЙМ. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщает пресс-служба перевозчика. "Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - говорится в сообщении. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines рейсом Баку-Грозный подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. В пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия, грозный, баку, махачкала, azerbaijan airlines, росавиация, azal
Бизнес, РОССИЯ, Грозный, Баку, Махачкала, Azerbaijan Airlines, Росавиация, AZAL
00:19 28.12.2024
 
AAL приостановила рейсы из Баку в десять городов России

AAL приостановила рейсы из Баку в десять городов России

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БАКУ, 28 дек – ПРАЙМ. Компания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в 10 городов России - Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов, сообщает пресс-служба перевозчика.
"Авиакомпания AZAL приостанавливает рейсы из Баку в следующие аэропорты России с 28 декабря 2024 года до завершения окончательного расследования по решению Азербайджанского Государственного агентства гражданской авиации: Сочи, Волгоград, Уфа, Самара, Грозный, Махачкала, Минводы, Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов ", - говорится в сообщении.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Утром 27 декабря самолет той же компании, выполнявший рейс из Баку в Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines рейсом Баку-Грозный подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.
В пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.
 
БизнесРОССИЯГрозныйБакуМахачкалаAzerbaijan AirlinesРосавиацияAZAL
 
 
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