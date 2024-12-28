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Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством

Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством - 28.12.2024, ПРАЙМ

Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством

Решения ЕС и G7 о заморозке российских активов в Бельгии являются воровством. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T12:30+0300

2024-12-28T12:30+0300

2024-12-28T12:31+0300

экономика

россия

бельгия

ес

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - ПРАЙМ. Решения ЕС и G7 о заморозке российских активов в Бельгии являются воровством. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин."Наша оценка этих решений однозначна: мы считаем их абсолютно незаконными и противоправными, рассматриваем как прямое воровство российских активов", - отметил дипломат.После начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, большая часть которых находится в Euroclear. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что Россия зеркально ответит, если западные страны конфискуют замороженные активы.

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россия, бельгия, ес, замороженные российские активы