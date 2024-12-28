Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/aktivy-853925596.html
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством - 28.12.2024, ПРАЙМ
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством
Решения ЕС и G7 о заморозке российских активов в Бельгии являются воровством. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:30+0300
2024-12-28T12:31+0300
экономика
россия
бельгия
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4aa6aa3bb988915dc44d48cc2118bbfd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 дек - ПРАЙМ. Решения ЕС и G7 о заморозке российских активов в Бельгии являются воровством. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин."Наша оценка этих решений однозначна: мы считаем их абсолютно незаконными и противоправными, рассматриваем как прямое воровство российских активов", - отметил дипломат.После начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, большая часть которых находится в Euroclear. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что Россия зеркально ответит, если западные страны конфискуют замороженные активы.
https://1prime.ru/20241223/aktivy-853812588.html
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/71/841257171_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_740ba865b3c12b353911830021d65f16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бельгия, ес, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, замороженные российские активы
12:30 28.12.2024 (обновлено: 12:31 28.12.2024)
 
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством

Посол Токовинин назвал заморозку активов России в Бельгии воровством

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 28 дек - ПРАЙМ. Решения ЕС и G7 о заморозке российских активов в Бельгии являются воровством. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"Наша оценка этих решений однозначна: мы считаем их абсолютно незаконными и противоправными, рассматриваем как прямое воровство российских активов", - отметил дипломат.
После начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, большая часть которых находится в Euroclear. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что Россия зеркально ответит, если западные страны конфискуют замороженные активы.
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2024
В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах
23 декабря, 20:33
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛЬГИЯЕСзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала