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Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством - 28.12.2024, ПРАЙМ
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством
Решения ЕС и G7 о заморозке российских активов в Бельгии являются воровством. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:30+0300
2024-12-28T12:30+0300
2024-12-28T12:31+0300
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замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек - ПРАЙМ. Решения ЕС и G7 о заморозке российских активов в Бельгии являются воровством. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин."Наша оценка этих решений однозначна: мы считаем их абсолютно незаконными и противоправными, рассматриваем как прямое воровство российских активов", - отметил дипломат.После начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, большая часть которых находится в Euroclear. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что Россия зеркально ответит, если западные страны конфискуют замороженные активы.
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россия, бельгия, ес, замороженные российские активы
Экономика, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, ЕС, замороженные российские активы
Посол России в Бельгии назвал заморозку российских активов в ЕС воровством
Посол Токовинин назвал заморозку активов России в Бельгии воровством
БРЮССЕЛЬ, 28 дек - ПРАЙМ. Решения ЕС и G7 о заморозке российских активов в Бельгии являются воровством. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил посол России в Бельгии Александр Токовинин.
"Наша оценка этих решений однозначна: мы считаем их абсолютно незаконными и противоправными, рассматриваем как прямое воровство российских активов", - отметил дипломат.
После начала спецоперации на Украине ЕС и G7 заморозили около 300 миллиардов евро российских валютных резервов, большая часть которых находится в Euroclear. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, заявил, что Россия зеркально ответит, если западные страны конфискуют замороженные активы.
В Минэкономики Швейцарии рассказали о замороженных российских активах