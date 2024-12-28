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Посол сообщил об отдельных решениях по разморозке в Бельгии активов россиян
Посол сообщил об отдельных решениях по разморозке в Бельгии активов россиян - 28.12.2024, ПРАЙМ
Посол сообщил об отдельных решениях по разморозке в Бельгии активов россиян
Бельгийские суды рассматривают иски частных инверторов из РФ, активы которых были "заморожены" в этой стране, и принимают отдельные положительные решения по... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T13:12+0300
2024-12-28T13:12+0300
2024-12-28T13:12+0300
бельгия
ес
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – ПРАЙМ. Бельгийские суды рассматривают иски частных инверторов из РФ, активы которых были "заморожены" в этой стране, и принимают отдельные положительные решения по разблокировке активов частных лиц и компаний, однако эта практика не относится к суверенным авуарам России, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Брюсселе Александр Токовинин.Дипломат прокомментировал заморозку активов РФ на территории Европейкого союза, большая часть которых размещена в депозитарии Euroclear. "Бельгийские суды занимаются делами, которые касаются частных лиц, физических и юридических, которые не охвачены санкциями. Есть определённые позитивные решения, но это не касается суверенных активов России, которые заблокированы в Euroclear, - отметил Токовинин. После начала СВО Европейский союз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. При этом свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России не раз называли заморозку активов РФ в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на госактивы России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По словам главы дипломатии, у Москвы также имеется возможность не возвращать средства, которые западные государства держали в России. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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бельгия, ес, замороженные российские активы
БЕЛЬГИЯ, ЕС, замороженные российские активы
Посол сообщил об отдельных решениях по разморозке в Бельгии активов россиян
Посол России: в Бельгии выносят позитивные решения по разблокированию активов частных лиц
БРЮССЕЛЬ, 28 дек – ПРАЙМ. Бельгийские суды рассматривают иски частных инверторов из РФ, активы которых были "заморожены" в этой стране, и принимают отдельные положительные решения по разблокировке активов частных лиц и компаний, однако эта практика не относится к суверенным авуарам России, сообщил в интервью РИА Новости российский посол в Брюсселе Александр Токовинин.
Дипломат прокомментировал заморозку активов РФ на территории Европейкого союза, большая часть которых размещена в депозитарии Euroclear.
"Бельгийские суды занимаются делами, которые касаются частных лиц, физических и юридических, которые не охвачены санкциями. Есть определённые позитивные решения, но это не касается суверенных активов России, которые заблокированы в Euroclear, - отметил Токовинин.
Мишель рассказал, как долго будут заморожены российские активы в ЕС
После начала СВО Европейский союз и страны "семерки" заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 миллиардов евро. При этом свыше 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России не раз называли заморозку активов РФ в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на госактивы России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По словам главы дипломатии, у Москвы также имеется возможность не возвращать средства, которые западные государства держали в России.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru
в 14.00 мск.