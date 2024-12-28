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Euroclear признает, что заморозка активов России бьет по его репутации
Euroclear признает, что заморозка активов России бьет по его репутации - 28.12.2024, ПРАЙМ
Euroclear признает, что заморозка активов России бьет по его репутации
Расположенный в Бельгии международный депозитарий Euroclear, где из-за санкций G7 против РФ была заморожена большая часть суверенных активов, признает, что эта... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T13:40+0300
2024-12-28T13:40+0300
2024-12-28T13:47+0300
санкции против рф
бельгия
замороженные российские активы
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – ПРАЙМ. Расположенный в Бельгии международный депозитарий Euroclear, где из-за санкций G7 против РФ была заморожена большая часть суверенных активов, признает, что эта операция наносит удар по его репутации и стала тяжелым бременем для него, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Брюсселе Александр Токовинин. "Руководством базирующегося в Брюсселе международного депозитария Euroclear признается, что эти решения наносят мощный удар по репутации этой структуры, не являются для нее подарком, а, скорее, тяжелым обременением", - отметил дипломат. Он добавил, что Бельгия выполняет решения об ограничительных мерах, принятых на уровне Евросоюза - соответственно, отменяться эти меры также должны на общеесовском уровне. "Бельгия выполняет решения ЕС о рестрикциях. Эти решения были приняты Евросоюзом, соответственно и отмена их возможна не на уровне Бельгии, а на уровне Евросоюза", - сказал посол. Евросоюз и страны "семерки" после начала СВО заблокировали почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. При этом свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже имеется возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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санкции против рф, бельгия, замороженные российские активы
санкции против РФ, БЕЛЬГИЯ, замороженные российские активы
Euroclear признает, что заморозка активов России бьет по его репутации
Посол России: Euroclear признает, что заморозка активов РФ наносит удар по его репутации
БРЮССЕЛЬ, 28 дек – ПРАЙМ. Расположенный в Бельгии международный депозитарий Euroclear, где из-за санкций G7 против РФ была заморожена большая часть суверенных активов, признает, что эта операция наносит удар по его репутации и стала тяжелым бременем для него, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Брюсселе Александр Токовинин.
"Руководством базирующегося в Брюсселе международного депозитария Euroclear признается, что эти решения наносят мощный удар по репутации этой структуры, не являются для нее подарком, а, скорее, тяжелым обременением", - отметил дипломат.
Он добавил, что Бельгия выполняет решения об ограничительных мерах, принятых на уровне Евросоюза - соответственно, отменяться эти меры также должны на общеесовском уровне.
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"Бельгия выполняет решения ЕС о рестрикциях. Эти решения были приняты Евросоюзом, соответственно и отмена их возможна не на уровне Бельгии, а на уровне Евросоюза", - сказал посол.
Евросоюз и страны "семерки" после начала СВО заблокировали почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. При этом свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В МИД России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже имеется возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru
в 14.00 мск.