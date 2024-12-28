https://1prime.ru/20241228/aktivy-853927725.html

Euroclear признает, что заморозка активов России бьет по его репутации

Euroclear признает, что заморозка активов России бьет по его репутации - 28.12.2024, ПРАЙМ

Euroclear признает, что заморозка активов России бьет по его репутации

Расположенный в Бельгии международный депозитарий Euroclear, где из-за санкций G7 против РФ была заморожена большая часть суверенных активов, признает, что эта... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T13:40+0300

2024-12-28T13:40+0300

2024-12-28T13:47+0300

санкции против рф

бельгия

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/40/841354042_0:183:2048:1335_1920x0_80_0_0_f7f61ca586f0989f916644fc9ab02556.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 дек – ПРАЙМ. Расположенный в Бельгии международный депозитарий Euroclear, где из-за санкций G7 против РФ была заморожена большая часть суверенных активов, признает, что эта операция наносит удар по его репутации и стала тяжелым бременем для него, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Брюсселе Александр Токовинин. "Руководством базирующегося в Брюсселе международного депозитария Euroclear признается, что эти решения наносят мощный удар по репутации этой структуры, не являются для нее подарком, а, скорее, тяжелым обременением", - отметил дипломат. Он добавил, что Бельгия выполняет решения об ограничительных мерах, принятых на уровне Евросоюза - соответственно, отменяться эти меры также должны на общеесовском уровне. "Бельгия выполняет решения ЕС о рестрикциях. Эти решения были приняты Евросоюзом, соответственно и отмена их возможна не на уровне Бельгии, а на уровне Евросоюза", - сказал посол. Евросоюз и страны "семерки" после начала СВО заблокировали почти половину валютных резервов России примерно на 300 миллиардов евро. При этом свыше 200 миллиардов евро размещены в ЕС, в основном на счетах находящейся в Брюсселе Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, указывая, что Евросоюз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже имеется возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.

https://1prime.ru/20241128/sud-853154488.html

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

санкции против рф, бельгия, замороженные российские активы