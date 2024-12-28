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Российский рынок акций вырос за неделю на 5,6 процента

Российский рынок акций вырос за неделю на 5,6 процента - 28.12.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос за неделю на 5,6 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,1% и на 5,6% за длинную рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:58+0300

2024-12-28T18:58+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,1% и на 5,6% за длинную рабочую неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,06%, до 2786,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,46% до 939,01 пункта, долларовый РТС - на 0,08%, до 863,36 пункта.За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,61%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,67%, РТС – на 6,31%.

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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