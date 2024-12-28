https://1prime.ru/20241228/aktsii-853940582.html
Российский рынок акций вырос за неделю на 5,6 процента
Российский рынок акций вырос за неделю на 5,6 процента - 28.12.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за неделю на 5,6 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,1% и на 5,6% за длинную рабочую неделю, следует из данных Московской биржи. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:58+0300
2024-12-28T18:58+0300
2024-12-28T19:09+0300
экономика
россия
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_06380a0455e3e6fc6d159ecb6ca16ca7.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,1% и на 5,6% за длинную рабочую неделю, следует из данных Московской биржи.Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,06%, до 2786,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,46% до 939,01 пункта, долларовый РТС - на 0,08%, до 863,36 пункта.За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,61%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,67%, РТС – на 6,31%.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/78/841357850_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0c076640b82bdb9b59f85502f0760803.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос за неделю на 5,6 процента
Российский рынок акций вырос в субботу на 1,1%, за неделю — на 5,6 процента
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 1,1% и на 5,6% за длинную рабочую неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 1,06%, до 2786,67 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,46% до 939,01 пункта, долларовый РТС - на 0,08%, до 863,36 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 5,61%, индекс Мосбиржи в юанях - на 7,67%, РТС – на 6,31%.