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Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет авиакомпании AZAL

Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет авиакомпании AZAL - 28.12.2024, ПРАЙМ

Алиев заявил о внешнем воздействии на самолет авиакомпании AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое летело из Баку в Грозный, подверглось внешнему... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T16:57+0300

2024-12-28T16:57+0300

2024-12-28T17:30+0300

происшествия

россия

азербайджан

azal

ильхам алиев

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БАКУ, 28 дек – ПРАЙМ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что воздушное судно авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), которое летело из Баку в Грозный, подверглось внешнему воздействию в небе над Россией и при этом смогло аварийно приземлиться под Актау только благодаря профессионализму пилотов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского президента Президент России Владимир Путин в субботу позвонил Алиеву. Отмечается, что в ходе телефонного разговора Алиев сказал, что самолет подвергся внешнему физико-техническому воздействию во время нахождения в воздушном пространстве РФ, полностью потерял управление и был направлен в сторону города Актау в Казахстане, и только благодаря мужеству и профессионализму пилотов смог совершить аварийную посадку.Президент Азербайджана также сообщил, что для расследования причин авиакатастрофы сформировали комиссию из международных экспертов, которая уже приступила к работе.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 самолет AZAL потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным AZAL, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По данным посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в пятницу заявил, что самолет AZAL подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным.Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил в пятницу о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной. По его словам, украинские БПЛА в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", который предполагает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по словам Ядрова, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Глава Росавиации отметил, что командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагали другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

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россия, азербайджан, azal, ильхам алиев