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Итоги года: российский автопром поднажмет на двоих

Итоги года: российский автопром поднажмет на двоих - 28.12.2024, ПРАЙМ

Итоги года: российский автопром поднажмет на двоих

Два локомотива российского автопрома - "АвтоВАЗ" и "Соллерс" - в уходящем году выпустили большое число новинок и уже анонсировали запуск новых моделей в 2025... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T09:00+0300

2024-12-28T09:00+0300

2024-12-28T09:07+0300

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МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Два локомотива российского автопрома - "АвтоВАЗ" и "Соллерс" - в уходящем году выпустили большое число новинок и уже анонсировали запуск новых моделей в 2025 году, что позволит им отвоевать у китайских производителей долю отечественного рынка в легковом и легком коммерческом сегменте, поможет в этом и повышение утильсбора, которое произошло с 1 октября 2024 года. Компания "АвтоВАЗ" в уходящем году вернула в производство модели Lada Largus, Vesta и Granta в различных модификациях, начала производство электромобиля e-Largus, а также запустила официальные продажи бизнес-седана Lada Aura. "Соллерс" добавил в продуктовую линейку две коммерческие модели - Argo и Atlant, а также пикап ST-6, начал производство еще двух моделей пикапов, а также ряда моделей LCV. "У "АвтоВАЗа", конечно, серьезный прорыв - возвращение Vesta во всех ее комплектациях. Она сразу заняла второе место по продажам. И возвращение Largus - это главная инновация этого года. У "Соллерса" целый ряд новинок в коммерческом сегменте, и плюс к тому он показал уже два пикапа, которые начали производить", - подвел для РИА Новости итоги года автоэксперт Игорь Моржаретто. БОРЬБА ЗА РЫНОК Аналитическое агентство "Автостат" по состоянию на конец октября 2024 года оценило долю российских авто на рынке легковых автомобилей и LCV в 34,6% при совокупных продажах порядка 1,4 миллиона машин. В абсолютных цифрах было продано чуть менее 490 тысяч отечественных машин, тогда как за аналогичный отрезок 2023 года этот показатель составил 342,5 тысячи машин. Что касается прогнозов на предстоящий год, то единого мнения у экспертов нет. Объем автомобильного рынка прогнозируют в примерных цифрах. Аналитики "Автостата" дают вилку из трех возможных сценариев развития: в "базовом" варианте – 1,43 миллиона (-10%) легковых и 118 тысяч (+5%) коммерческих автомобилей, пессимистичный прогноз предполагает 1,27 миллиона (-20%) легковых и 106 тысяч (-5%) соответственно, в то же время при позитивном раскладе получится 1,59 миллиона легковых (уровень 2024 года) и 128 тысяч (+14%) коммерческих машин, проданных в России за 2025 год. "В следующем году рынок просядет, судя по всему, очень существенно. ... Но, во всяком случае, прогнозы очень такие осторожные по поводу следующего года", - полагает Моржаретто. КОМУ В УТИЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО? По мнению Моржаретто, в 2025 году из-за повышения утилизационного сбора ряду китайских брендов придется покинуть российский рынок из-за недостаточного спроса на их автомобили. На этом фоне крупнейший отечественный автопроизводитель "АвтоВАЗ", по его мнению, займет около 50% рынка продаж легковых машин. "АвтоВАЗ" собирается выпустить полмиллиона машин. Таким образом, он собирается закрыть, видимо, половину рынка. Сейчас его доля около 27%, но, если так пойдет, она будет увеличиваться из-за того, что целый ряд китайских компаний, которые всегда по прямому импорту привозят автомобили, они или уйдут, или сократят свой модельный ряд сильно", - добавил эксперт. Что касается отечественных автомобилей, "Соллерс" уже анонсировал расширение линейки продукции сразу 13 новыми автомобилями. Она включает две новые модели пикапов, минивэн и две новинки LCV сегмента. Помимо этого, производитель анонсировал линейку автобусов, в том числе одного школьного, и четыре среднетоннажных грузовика. Главной новинкой "АвтоВАЗа" станет Lada Iskra. Серийное производство нового семейства автомобилей класса "В" компания запланировала на первую половину 2025 года. В сентябре этого года президент компании Максим Соколов анонсировал концепт минивэна, который покажут в следующем году, а на ПМЭФ пообещал представить новый кроссовер.

https://1prime.ru/20241226/avto-853882054.html

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бизнес, автоваз, соллерс, авторынок рф