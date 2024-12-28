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Путин подписал закон о возможности открытия вклада без присутствия клиента - 28.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин подписал закон о возможности открытия вклада без присутствия клиента
Путин подписал закон о возможности открытия вклада без присутствия клиента - 28.12.2024, ПРАЙМ
Путин подписал закон о возможности открытия вклада без присутствия клиента
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, но при его дистанционной идентификации с помощью... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T11:43+0300
2024-12-28T11:43+0300
экономика
россия
банки
владимир путин
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, но при его дистанционной идентификации с помощью биометрии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законом вводится норма в части предоставления банковским клиентам возможности открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы посредством официального сайта банка или банковского мобильного приложения. Также закон вносит изменения в части корректировки ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также наименования единой биометрической системы.
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россия, банки, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Банки, Владимир Путин
11:43 28.12.2024
 
Путин подписал закон о возможности открытия вклада без присутствия клиента

Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиента

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, но при его дистанционной идентификации с помощью биометрии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Законом вводится норма в части предоставления банковским клиентам возможности открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы посредством официального сайта банка или банковского мобильного приложения.
Также закон вносит изменения в части корректировки ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также наименования единой биометрической системы.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 27.12.2024
ВТБ понизил ставки по вкладам
Вчера, 15:11
 
ЭкономикаРОССИЯБанкиВладимир Путин
 
 
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