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Путин подписал закон о возможности открытия вклада без присутствия клиента

Путин подписал закон о возможности открытия вклада без присутствия клиента - 28.12.2024, ПРАЙМ

Путин подписал закон о возможности открытия вклада без присутствия клиента

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, но при его дистанционной идентификации с помощью... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T11:43+0300

2024-12-28T11:43+0300

2024-12-28T11:43+0300

экономика

россия

банки

владимир путин

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиентов, но при его дистанционной идентификации с помощью биометрии, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Законом вводится норма в части предоставления банковским клиентам возможности открывать счета (вклады) в рублях и получать кредиты в рублях без личного присутствия после проведения идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы посредством официального сайта банка или банковского мобильного приложения. Также закон вносит изменения в части корректировки ссылок на законодательство, регулирующее обработку биометрических персональных данных, а также наименования единой биометрической системы.

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россия, банки, владимир путин