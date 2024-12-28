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Банки в РФ хотят обязать использовать цифровой рубль и универсальный QR-код

Банки в РФ хотят обязать использовать цифровой рубль и универсальный QR-код - 28.12.2024, ПРАЙМ

Банки в РФ хотят обязать использовать цифровой рубль и универсальный QR-код

Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, обязывающий банки проводить операции с цифровым рублем и использовать | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:07+0300

2024-12-28T18:07+0300

2024-12-28T18:07+0300

экономика

россия

госдума

банки

qr-код

цифровой рубль

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Группа сенаторов и депутатов во главе с Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму законопроект, обязывающий банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код, следует из базы данных нижней палаты парламента. "Изменения ... устанавливают обязанность кредитных организаций обеспечивать клиентам возможность получения услуг на платформе цифрового рубля", - сказано в пояснительной записке. Так, согласно проекту закона, системно значимые банки с 1 июля 2025 года должны обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Остальные банки с универсальной лицензией - с 1 июля 2026 года, прочие кредитные организации - с 1 июля 2027 года. Одновременно предлагаются и изменения, согласно которым и продавцы будут обязаны предоставлять возможность оплаты товаров и услуг цифровыми рублями. С 1 июля 2025 года такая обязанность возникает у продавцов с выручкой свыше 30 миллионов рублей за предыдущий год, свыше 20 миллионов рублей - с 1 июля 2026 года, для остальных – с 1 июля 2027 года. Однако если место оплаты находится вне зоны доступа к сотовой связи или к интернету, то продавец освобождается от такой обязанности. Согласно законопроекту, расширение возможности расчетов цифровыми рублями синхронизируется с внедрением универсального платежного QR-кода. Так, документ вводит понятия "универсальный платежный код", "оператор услуг по предоставлению универсального платежного кода" и "устанавливает обязательность его использования для оплаты цифровыми рублями" товаров, работ и услуг, указывается в пояснительной записке. Функции оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода будет выполнять Национальная система платежных карт (НСПК), с которой уже осуществляют взаимодействие 220 банков, поясняют авторы документа. Согласно тексту документа кредитные организации будут обязаны предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них на странице сайта только посредством универсального QR-кода. "Для предоставления своим клиентам возможности использования универсального платежного кода операторы по переводу денежных средств обязаны организовать информационное взаимодействие с ... НСПК. Внесение предлагаемых изменений позволит обеспечить, в первую очередь, средним и мелким кредитным организациям, возможность равного доступа к платежной инфраструктуре и справедливые условия конкуренции с крупными кредитными организациями", - указывают авторы инициативы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, банки, qr-код, цифровой рубль