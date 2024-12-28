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Посол РФ рассказал о желании бизнеса Бельгии сотрудничать с Россией - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Посол РФ рассказал о желании бизнеса Бельгии сотрудничать с Россией
Посол РФ рассказал о желании бизнеса Бельгии сотрудничать с Россией - 28.12.2024, ПРАЙМ
Посол РФ рассказал о желании бизнеса Бельгии сотрудничать с Россией
Бельгийский бизнес хотел бы восстановить сотрудничество с партнерами в России, но тенденция сворачивания торговых связей сохраняется, сказал в интервью РИА... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T11:51+0300
2024-12-28T11:51+0300
экономика
бельгия
бизнес
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – ПРАЙМ. Бельгийский бизнес хотел бы восстановить сотрудничество с партнерами в России, но тенденция сворачивания торговых связей сохраняется, сказал в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя последствия санкций ЕС для двусторонних отношений. "Такое ощущение, что продолжается разрушение того, что было построено в предшествующие годы и десятилетия. При том, что бельгийский бизнес и его представители расстроены такой ситуацией и хотели бы получить возможность восстановления сотрудничества и нормального взаимодействия со своими партнерами в России", - сказал собеседник агентства. Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск
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бельгия, бизнес, россия
Экономика, БЕЛЬГИЯ, Бизнес, РОССИЯ
11:51 28.12.2024
 
Посол РФ рассказал о желании бизнеса Бельгии сотрудничать с Россией

Посол Токовинин: бизнес Бельгии хотел бы восстановить сотрудничество с Россией

© CC BY 2.0 / Arian ZwegersВид на Брюссельскую фондовую биржу, Бельгия
Вид на Брюссельскую фондовую биржу, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© CC BY 2.0 / Arian Zwegers
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БРЮССЕЛЬ, 28 дек – ПРАЙМ. Бельгийский бизнес хотел бы восстановить сотрудничество с партнерами в России, но тенденция сворачивания торговых связей сохраняется, сказал в интервью РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя последствия санкций ЕС для двусторонних отношений.
"Такое ощущение, что продолжается разрушение того, что было построено в предшествующие годы и десятилетия. При том, что бельгийский бизнес и его представители расстроены такой ситуацией и хотели бы получить возможность восстановления сотрудничества и нормального взаимодействия со своими партнерами в России", - сказал собеседник агентства.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск
 
ЭкономикаБЕЛЬГИЯБизнесРОССИЯ
 
 
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