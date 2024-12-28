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Подсчитано, на сколько подорожал бензин на бирже в России

Подсчитано, на сколько подорожал бензин на бирже в России - 28.12.2024, ПРАЙМ

Подсчитано, на сколько подорожал бензин на бирже в России

Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России за год - с 29 декабря 2023 года по 28 декабря 2024 года - выросла на 33%, цена на Аи-95 - на 30%, следует из данных... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T14:17+0300

2024-12-28T14:17+0300

2024-12-28T14:17+0300

энергетика

россия

бензин

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России за год - с 29 декабря 2023 года по 28 декабря 2024 года - выросла на 33%, цена на Аи-95 - на 30%, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). В последний торговый день года цена марки Аи-92 52 938 рублей за тонну. Бензин Аи-95 теперь стоит 56 111 рублей за тонну. Подорожание произошло и в сегменте дизельного топлива. Стоимость летнего топлива за год выросла на 2,2% - до 54 363 рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 4,5%, до 55 844 рублей за тонну, зимнее - на 10%, до 70 216 рублей. Кроме того, цена на мазут за отчетный период подскочила более чем в два раза, до 30 629 рублей за тонну. При этом цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) составила на закрытие последней торговой сессии года 18 202 рублей за тонну, снизившись за год на 25%. Как объясняли опрошенные агентством эксперты, на цены в этом году влияли в том числе сложности с транспортировкой по железной дороге, незапланированный ремонт на нефтеперерабатывающих заводах и повышенный спрос на топливо с связи с восстановлением автомобильного рынка в стране. При этом, в Минэнерго сообщали РИА Новости, что нефтяники в уходящем году нарастили отгрузки дизтоплива на внутренний рынок почти на 6% по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%. Также накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.

https://1prime.ru/20241226/benzin-853882823.html

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россия, бензин