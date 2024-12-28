Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подсчитано, на сколько подорожал бензин на бирже в России - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241228/benzin-853929789.html
Подсчитано, на сколько подорожал бензин на бирже в России
Подсчитано, на сколько подорожал бензин на бирже в России - 28.12.2024, ПРАЙМ
Подсчитано, на сколько подорожал бензин на бирже в России
Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России за год - с 29 декабря 2023 года по 28 декабря 2024 года - выросла на 33%, цена на Аи-95 - на 30%, следует из данных... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:17+0300
2024-12-28T14:17+0300
энергетика
россия
бензин
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/74/842207440_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_b1b87a8ac8c1887685bf5faba706a162.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России за год - с 29 декабря 2023 года по 28 декабря 2024 года - выросла на 33%, цена на Аи-95 - на 30%, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). В последний торговый день года цена марки Аи-92 52 938 рублей за тонну. Бензин Аи-95 теперь стоит 56 111 рублей за тонну. Подорожание произошло и в сегменте дизельного топлива. Стоимость летнего топлива за год выросла на 2,2% - до 54 363 рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 4,5%, до 55 844 рублей за тонну, зимнее - на 10%, до 70 216 рублей. Кроме того, цена на мазут за отчетный период подскочила более чем в два раза, до 30 629 рублей за тонну. При этом цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) составила на закрытие последней торговой сессии года 18 202 рублей за тонну, снизившись за год на 25%. Как объясняли опрошенные агентством эксперты, на цены в этом году влияли в том числе сложности с транспортировкой по железной дороге, незапланированный ремонт на нефтеперерабатывающих заводах и повышенный спрос на топливо с связи с восстановлением автомобильного рынка в стране. При этом, в Минэнерго сообщали РИА Новости, что нефтяники в уходящем году нарастили отгрузки дизтоплива на внутренний рынок почти на 6% по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%. Также накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
https://1prime.ru/20241226/benzin-853882823.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/74/842207440_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2b090fb4d1a5bb809cfe7fd1947f7124.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бензин
Энергетика, РОССИЯ, Бензин
14:17 28.12.2024
 
Подсчитано, на сколько подорожал бензин на бирже в России

Бензин Аи-92 за год подорожал на бирже в России на 33%, Аи-95 - на 30%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочная станция
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России за год - с 29 декабря 2023 года по 28 декабря 2024 года - выросла на 33%, цена на Аи-95 - на 30%, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
В последний торговый день года цена марки Аи-92 52 938 рублей за тонну. Бензин Аи-95 теперь стоит 56 111 рублей за тонну.
Подорожание произошло и в сегменте дизельного топлива. Стоимость летнего топлива за год выросла на 2,2% - до 54 363 рублей за тонну. Межсезонное дизтопливо подорожало на 4,5%, до 55 844 рублей за тонну, зимнее - на 10%, до 70 216 рублей. Кроме того, цена на мазут за отчетный период подскочила более чем в два раза, до 30 629 рублей за тонну. При этом цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) составила на закрытие последней торговой сессии года 18 202 рублей за тонну, снизившись за год на 25%.
Как объясняли опрошенные агентством эксперты, на цены в этом году влияли в том числе сложности с транспортировкой по железной дороге, незапланированный ремонт на нефтеперерабатывающих заводах и повышенный спрос на топливо с связи с восстановлением автомобильного рынка в стране.
При этом, в Минэнерго сообщали РИА Новости, что нефтяники в уходящем году нарастили отгрузки дизтоплива на внутренний рынок почти на 6% по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%. Также накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж.
Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта этого года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года.
Заправочная станция - ПРАЙМ, 1920, 26.12.2024
Биржевая цена бензина Аи-95 в России продолжила рост 26 декабря
26 декабря, 14:12
 
ЭнергетикаРОССИЯБензин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала