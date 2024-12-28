https://1prime.ru/20241228/bezrabotitsa-853941057.html
Безработица в России в ноябре сохранилась на историческом минимуме
Безработица в России в ноябре сохранилась на историческом минимуме - 28.12.2024, ПРАЙМ
Безработица в России в ноябре сохранилась на историческом минимуме
Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме в 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T19:04+0300
2024-12-28T19:04+0300
2024-12-28T19:04+0300
экономика
россия
росстат
безработица
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_0:157:3504:2128_1920x0_80_0_0_a6786dd86721afa04e443fc16bda2df4.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме в 2,3%, свидетельствуют данные Росстата. "В ноябре 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2024 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Исторический минимум в 2,3% был зафиксирован в октябре текущего года. При этом, если в октябре общая численность безработных в стране составляла 1,753 миллиона человек, то в ноябре она увеличилась до 1,797 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу ноября в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в ноябре 2024 года составила 76,6 миллиона человек.
https://1prime.ru/20241228/zarplaty-853940815.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76325/26/763252689_389:0:3504:2336_1920x0_80_0_0_8d8ea0a8236e5549ea9d935e6b234aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат, безработица
Экономика, РОССИЯ, Росстат, безработица
Безработица в России в ноябре сохранилась на историческом минимуме
Росстат: безработица в РФ в ноябре сохранилась на историческом минимуме в 2,3%
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Безработица в России в ноябре осталась на историческом минимуме в 2,3%, свидетельствуют данные Росстата.
"В ноябре 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в ноябре 2024 года составил 2,3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата.
Исторический минимум в 2,3% был зафиксирован в октябре текущего года.
При этом, если в октябре общая численность безработных в стране составляла 1,753 миллиона человек, то в ноябре она увеличилась до 1,797 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу ноября в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,2 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в ноябре 2024 года составила 76,6 миллиона человек.
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат в стране в октябре