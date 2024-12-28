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Названо самое выгодное вложение в 2024 году

Названо самое выгодное вложение в 2024 году - 28.12.2024, ПРАЙМ

Названо самое выгодное вложение в 2024 году

Биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев, превысив 141%, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T09:47+0300

2024-12-28T09:47+0300

2024-12-28T09:47+0300

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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев, превысив 141%, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование FinExpertiza.Как отмечается, при пассивной стратегии инвестирования на 100 тысяч рублей можно было получить доход в 241,3 тысячи рублей.Стоимость биткоина подскочила после победы Дональда Трампа на выборах президента США и достигла максимума в 108 тысяч долларов.Еще одним драйвером роста крипторынка стало одобрение первых ETF (аналога ПИФов) в биткоине.По прогнозу, биткоин может достигнуть 160 тысяч долларов при благоприятном сценарии.Пи этом золото в уходящем году подорожало на 43%, обновив исторический рекорд в 2,8 тысячи за унцию. В 2025 году золото может подорожать до 3 тысяч долларов в базовом сценарии. В случае эскалации военных конфликтов цена может подскочить до 3,5 тысячи, доходность составит 28%.Третье место по доходности заняли банковские депозиты с доходностью около 20%. В начале года ставки были 14,3%, но инфляция съела большую часть дохода. В начале 2025 года ставки могут достигать 24% годовых. Валютные вклады также показали высокую доходность из-за роста курса доллара и евро.Аналитики предупреждают, что доходность по депозитам в рублях на год в 22% сложно обогнать с помощью вложений в другие активы.Кроме того, в 2025 году инвесторы могут обратить внимание на российские акции с дивидендной доходностью 15-18%. Отмечается, что фондовый рынок сильно обесценился, но качественные активы выглядят недооцененными. Вложение в акции "голубых фишек" может окупиться на волне восстановления рынка. Рынок корпоративных облигаций также привлекателен с доходностью 22-26%.

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биткоин, инвестиции