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Цена биткоина снизилась на два процента

Цена биткоина снизилась на два процента - 28.12.2024, ПРАЙМ

Цена биткоина снизилась на два процента

Стоимость биткоина в субботу снижается на 2%, до менее чем 95 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T17:01+0300

2024-12-28T17:01+0300

2024-12-28T17:01+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в субботу снижается на 2%, до менее чем 95 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 16.48 мск уменьшается на 2,14% за сутки - до 94 400 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин - на 2,08%, до 94 567 долларов. После активного роста осенью стоимость биткоина продолжила подниматься и достигла исторического рекорда, превысив 108 тысяч долларов 17 декабря. Но уже с 20 декабря цена находится ниже отметки в 100 тысяч долларов и закрепилась вблизи уровня в 95 тысяч долларов в последние дни текущего года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

binance, биткоин, рынок криптовалюты