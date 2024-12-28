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Цена биткоина снизилась на два процента - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Цена биткоина снизилась на два процента
Цена биткоина снизилась на два процента - 28.12.2024, ПРАЙМ
Цена биткоина снизилась на два процента
Стоимость биткоина в субботу снижается на 2%, до менее чем 95 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:01+0300
2024-12-28T17:01+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в субботу снижается на 2%, до менее чем 95 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 16.48 мск уменьшается на 2,14% за сутки - до 94 400 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин - на 2,08%, до 94 567 долларов. После активного роста осенью стоимость биткоина продолжила подниматься и достигла исторического рекорда, превысив 108 тысяч долларов 17 декабря. Но уже с 20 декабря цена находится ниже отметки в 100 тысяч долларов и закрепилась вблизи уровня в 95 тысяч долларов в последние дни текущего года.
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binance, биткоин, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Binance, Биткоин, рынок криптовалюты
17:01 28.12.2024
 
Цена биткоина снизилась на два процента

Цена биткоина снизилась на 2,14 процента, до 94 400 долларов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин
Сувенирные монеты с логотипами криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в субботу снижается на 2%, до менее чем 95 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 16.48 мск уменьшается на 2,14% за сутки - до 94 400 долларов, в том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин - на 2,08%, до 94 567 долларов.
После активного роста осенью стоимость биткоина продолжила подниматься и достигла исторического рекорда, превысив 108 тысяч долларов 17 декабря. Но уже с 20 декабря цена находится ниже отметки в 100 тысяч долларов и закрепилась вблизи уровня в 95 тысяч долларов в последние дни текущего года.
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