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Половина мира с Россией. В Европе отметили стремительный рост БРИКС - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Половина мира с Россией. В Европе отметили стремительный рост БРИКС
Половина мира с Россией. В Европе отметили стремительный рост БРИКС - 28.12.2024, ПРАЙМ
Половина мира с Россией. В Европе отметили стремительный рост БРИКС
К объединению БРИКС в 2025 году присоединятся девять новых членов, что сделает его крупнейшим экономическим блоком в мире, пишет польское издание Onet.pl. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T10:31+0300
2024-12-28T10:31+0300
экономика
брикс
россия
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. К объединению БРИКС в 2025 году присоединятся девять новых членов, что сделает его крупнейшим экономическим блоком в мире, пишет польское издание Onet.pl.В совокупности члены группы составят почти половину населения мира и будут производить более 40% мирового ВВП — это больше, чем группа G7, к которой принадлежат США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, в блок входят ведущие производители ключевых товаров, таких как нефть, газ, зерно, мясо и минералы. С 1 января 2025 года к БРИКС присоединятся Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.Также есть еще четыре государства, получившие приглашение, но еще не предоставившие официального ответа: Алжир, Нигерия, Турция и Вьетнам.БРИКС был основан в 2009 году Россией, Бразилией, Индией и Китаем. В 2011 году к нему присоединилась Южная Африка, а в 2024 году — Эфиопия, Иран, Египет и ОАЭ.Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС будет генерировать самый большой экономический рост в мире и может изменить мировую финансовую систему.Издание подчеркивает, что после нового присоединения стран-партнеров к БРИКС в его составе будет девять из 20 самых густонаселенных стран мира. В совокупности они генерируют более 41% мирового ВВП.Таким образом, БРИКС перерастет другую экономическую группу, столпами которой являются США, Япония, Германия и Франция. На G7 в 2024 году приходилось всего 29,08% ВВП, что означает огромный спад по сравнению с 1990 годом, когда на экономику стран "семерки" приходилось более 52% мирового ВВП.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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брикс, россия
Экономика, БРИКС, РОССИЯ
10:31 28.12.2024
 
Половина мира с Россией. В Европе отметили стремительный рост БРИКС

Onet: после расширения БРИКС в 2025 году у него будет свыше 40% мирового ВВП

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате "аутрич"
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© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Даничев
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. К объединению БРИКС в 2025 году присоединятся девять новых членов, что сделает его крупнейшим экономическим блоком в мире, пишет польское издание Onet.pl.
В совокупности члены группы составят почти половину населения мира и будут производить более 40% мирового ВВП — это больше, чем группа G7, к которой принадлежат США.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Как отмечается, в блок входят ведущие производители ключевых товаров, таких как нефть, газ, зерно, мясо и минералы. С 1 января 2025 года к БРИКС присоединятся Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
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Также есть еще четыре государства, получившие приглашение, но еще не предоставившие официального ответа: Алжир, Нигерия, Турция и Вьетнам.
БРИКС был основан в 2009 году Россией, Бразилией, Индией и Китаем. В 2011 году к нему присоединилась Южная Африка, а в 2024 году — Эфиопия, Иран, Египет и ОАЭ.
Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС будет генерировать самый большой экономический рост в мире и может изменить мировую финансовую систему.
Издание подчеркивает, что после нового присоединения стран-партнеров к БРИКС в его составе будет девять из 20 самых густонаселенных стран мира. В совокупности они генерируют более 41% мирового ВВП.
Таким образом, БРИКС перерастет другую экономическую группу, столпами которой являются США, Япония, Германия и Франция. На G7 в 2024 году приходилось всего 29,08% ВВП, что означает огромный спад по сравнению с 1990 годом, когда на экономику стран "семерки" приходилось более 52% мирового ВВП.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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