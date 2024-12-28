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Половина мира с Россией. В Европе отметили стремительный рост БРИКС

Половина мира с Россией. В Европе отметили стремительный рост БРИКС - 28.12.2024, ПРАЙМ

Половина мира с Россией. В Европе отметили стремительный рост БРИКС

К объединению БРИКС в 2025 году присоединятся девять новых членов, что сделает его крупнейшим экономическим блоком в мире, пишет польское издание Onet.pl. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T10:31+0300

2024-12-28T10:31+0300

2024-12-28T10:31+0300

экономика

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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. К объединению БРИКС в 2025 году присоединятся девять новых членов, что сделает его крупнейшим экономическим блоком в мире, пишет польское издание Onet.pl.В совокупности члены группы составят почти половину населения мира и будут производить более 40% мирового ВВП — это больше, чем группа G7, к которой принадлежат США.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, в блок входят ведущие производители ключевых товаров, таких как нефть, газ, зерно, мясо и минералы. С 1 января 2025 года к БРИКС присоединятся Белоруссия, Боливия, Куба, Индонезия, Казахстан, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.Также есть еще четыре государства, получившие приглашение, но еще не предоставившие официального ответа: Алжир, Нигерия, Турция и Вьетнам.БРИКС был основан в 2009 году Россией, Бразилией, Индией и Китаем. В 2011 году к нему присоединилась Южная Африка, а в 2024 году — Эфиопия, Иран, Египет и ОАЭ.Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС будет генерировать самый большой экономический рост в мире и может изменить мировую финансовую систему.Издание подчеркивает, что после нового присоединения стран-партнеров к БРИКС в его составе будет девять из 20 самых густонаселенных стран мира. В совокупности они генерируют более 41% мирового ВВП.Таким образом, БРИКС перерастет другую экономическую группу, столпами которой являются США, Япония, Германия и Франция. На G7 в 2024 году приходилось всего 29,08% ВВП, что означает огромный спад по сравнению с 1990 годом, когда на экономику стран "семерки" приходилось более 52% мирового ВВП.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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брикс, россия