https://1prime.ru/20241228/byudzhet-853940336.html

Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, сообщил Мезенцев

Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, сообщил Мезенцев - 28.12.2024, ПРАЙМ

Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, сообщил Мезенцев

Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, он увеличился на 15,3%, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T18:53+0300

2024-12-28T18:53+0300

2024-12-28T18:53+0300

экономика

россия

белоруссия

союзное государство

бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/83295/79/832957937_0:18:3071:1745_1920x0_80_0_0_0b6efbf78e1bcd6f1cefeb24ef7893cb.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, он увеличился на 15,3%, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Значимо решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Беларусь, председателя Высшего государственного совета Союзного государства Александра Григорьевича Лукашенко об увеличении размеров союзного бюджета на 2025 год на 15,3%", - сказал Мезенцев журналистам. По его словам, это позволяет продолжить реализацию семи союзных программ, проектов Союзного государства, среди которых реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости-героя. "Также запланировано проведение 41 мероприятия гуманитарного, культурного, образовательного, спортивного направления, и, что особенно важно, эти средства также будут, безусловно, успешно использованы при проведении мероприятий в течение всего года, посвященных 80-летию Великой Победы", - добавил госсекретарь.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, союзное государство, бюджет