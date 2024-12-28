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Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, сообщил Мезенцев
Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, сообщил Мезенцев - 28.12.2024, ПРАЙМ
Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, сообщил Мезенцев
Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, он увеличился на 15,3%, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T18:53+0300
2024-12-28T18:53+0300
2024-12-28T18:53+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, он увеличился на 15,3%, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Значимо решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Беларусь, председателя Высшего государственного совета Союзного государства Александра Григорьевича Лукашенко об увеличении размеров союзного бюджета на 2025 год на 15,3%", - сказал Мезенцев журналистам. По его словам, это позволяет продолжить реализацию семи союзных программ, проектов Союзного государства, среди которых реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости-героя. "Также запланировано проведение 41 мероприятия гуманитарного, культурного, образовательного, спортивного направления, и, что особенно важно, эти средства также будут, безусловно, успешно использованы при проведении мероприятий в течение всего года, посвященных 80-летию Великой Победы", - добавил госсекретарь.
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россия, белоруссия, союзное государство, бюджет
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство, бюджет
Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, сообщил Мезенцев
Мезенцев: бюджет Союзного государства на 2025 г утвержден, он вырос на 15,3%
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Бюджет Союзного государства на 2025 год утвержден, он увеличился на 15,3%, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Значимо решение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Беларусь, председателя Высшего государственного совета Союзного государства Александра Григорьевича Лукашенко об увеличении размеров союзного бюджета на 2025 год на 15,3%", - сказал Мезенцев журналистам.
По его словам, это позволяет продолжить реализацию семи союзных программ, проектов Союзного государства, среди которых реставрация и музеефикация объектов Брестской крепости-героя.
"Также запланировано проведение 41 мероприятия гуманитарного, культурного, образовательного, спортивного направления, и, что особенно важно, эти средства также будут, безусловно, успешно использованы при проведении мероприятий в течение всего года, посвященных 80-летию Великой Победы", - добавил госсекретарь.