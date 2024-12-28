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ЦБ отметил рост денежной массы России

ЦБ отметил рост денежной массы России - 28.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост денежной массы России

Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в ноябре увеличился на 1,9%, до 111 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T10:47+0300

2024-12-28T10:47+0300

2024-12-28T10:47+0300

банк россии

денежная масса

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в ноябре увеличился на 1,9%, до 111 триллионов рублей, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 декабря составил 111,025 триллиона рублей, а на 1 ноября - 108,947 триллиона. Таким образом, объем денежной массы за месяц вырос на 2,077 триллиона рублей, или на 1,9%.

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денежная масса