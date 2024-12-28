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Россиянам пообещали показатель роста доходов за год на уровне 108-109%
Россиянам пообещали показатель роста доходов за год на уровне 108-109% - 28.12.2024, ПРАЙМ
Россиянам пообещали показатель роста доходов за год на уровне 108-109%
Показатель роста реальных доходов россиян по итогам 2024 года будет на уровне в среднем 108-109%, спрогнозировал в беседе с "Газетой.Ru" кандидат экономических... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T09:37+0300
2024-12-28T09:37+0300
2024-12-28T09:37+0300
экономика
доходы населения
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Показатель роста реальных доходов россиян по итогам 2024 года будет на уровне в среднем 108-109%, спрогнозировал в беседе с "Газетой.Ru" кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.При этом данных за весь 2024 год пока нет. Росстат опубликовал статистику за три квартала уходящего года, согласно которой по стране в целом рост реальных доходов населения зафиксирован на уровне 108,5%.Среди регионов наибольший рост — в Калмыкии (121,8%), Кабардино-Балкарии (114,3%), Татарстане (114,8%). Наименьший рост — в Камчатском крае (97,9%, то есть снижение на 2,1%), Магаданской области (102,1%) и Томской области (101,7%).Он уточнил, что по итогам года можно будет увидеть реальный рост доходов населения во всех без исключения субъектах РФ, что означает, что доходы граждан увеличиваются темпами выше, чем инфляция. "В среднем по стране показатель составит 108-109%", — сказал Балынин.По его мнению, эта же тенденция продолжится и в наступающем году, показатель роста реальных доходов россиян составит 108-111%.
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доходы населения
Экономика, доходы населения
Россиянам пообещали показатель роста доходов за год на уровне 108-109%
Экономист Балынин: показатель роста реальных доходов россиян за год составит 108-109%
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ.
Показатель роста реальных доходов россиян по итогам 2024 года будет на уровне в среднем 108-109%, спрогнозировал в беседе с "Газетой.Ru"
кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
При этом данных за весь 2024 год пока нет. Росстат опубликовал статистику за три квартала уходящего года, согласно которой по стране в целом рост реальных доходов населения зафиксирован на уровне 108,5%.
Среди регионов наибольший рост — в Калмыкии (121,8%), Кабардино-Балкарии (114,3%), Татарстане (114,8%). Наименьший рост — в Камчатском крае (97,9%, то есть снижение на 2,1%), Магаданской области (102,1%) и Томской области (101,7%).
Составлен рейтинг регионов России по доходам населения
Он уточнил, что по итогам года можно будет увидеть реальный рост доходов населения во всех без исключения субъектах РФ, что означает, что доходы граждан увеличиваются темпами выше, чем инфляция. "В среднем по стране показатель составит 108-109%", — сказал Балынин.
По его мнению, эта же тенденция продолжится и в наступающем году, показатель роста реальных доходов россиян составит 108-111%.