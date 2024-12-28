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Банк России уточнил оценку госдолга России за III квартал

Банк России уточнил оценку госдолга России за III квартал - 28.12.2024, ПРАЙМ

Банк России уточнил оценку госдолга России за III квартал

Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал 2024 года сократился почти на 2% до 309,1 миллиарда долларов, следует из... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T16:49+0300

2024-12-28T16:49+0300

2024-12-28T16:49+0300

экономика

госдолг россии

банк россии

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Объем внешнего долга российских органов государственного управления за третий квартал 2024 года сократился почти на 2% до 309,1 миллиарда долларов, следует из опубликованных Банком России уточненных данных по этому показателю. "Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2024 года составил 309 млрд долларов США (15% к ВВП за последние 12 месяцев), сократившись с начала третьего квартала 2024 года на 6 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении регулятора. При этом задолженность органов государственного управления сократилась на 5,9% до 30,4 миллиарда долларов, задолженность ЦБ и банков выросла - на почти 3%, до 100,5 миллиарда долларов, а остальной экономики снизилась - на 3,9%, до 178,2 миллиарда долларов. В ЦБ отметили, что уменьшение задолженности прочих секторов экономики произошло преимущественно по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. А иностранные обязательства органов государственного управления перед нерезидентами сократились преимущественно в части вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги.

https://1prime.ru/20241212/gosdolg-853522432.html

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госдолг россии, банк россии