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Доля лизинга в России за январь-ноябрь снизилась на 21% - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Доля лизинга в России за январь-ноябрь снизилась на 21%
Доля лизинга в России за январь-ноябрь снизилась на 21% - 28.12.2024, ПРАЙМ
Доля лизинга в России за январь-ноябрь снизилась на 21%
Доля грузовых транспортных средств, приобретенных в лизинг, в России за январь-ноябрь снизилась на 21% от общего количества проданной грузовой техники и... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T04:46+0300
2024-12-28T04:46+0300
бизнес
россия
рф
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МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Доля грузовых транспортных средств, приобретенных в лизинг, в России за январь-ноябрь снизилась на 21% от общего количества проданной грузовой техники и составила 61 тысячу единиц, говорится в обзоре, подготовленном логистическими компаниями "ПЭК", "АвтоГрузЭкс" и Dentro, который имеется в распоряжении РИА Новости. "За январь-ноябрь доля лизинга при покупке грузовой техники в России снизилась на 21%, до 61 тысячи транспортных средств, в следующем году - может упасть еще на 60% год к году, до 38 тысяч единиц", - приводятся в обзоре слова финансового директора "ПЭК" Романа Ромашевского. Он отметил, что основной причиной такой динамики является повышение лизинговых платежей в сегменте грузовой техники на четверть год к году на 26-27%. А среднемесячный лизинговый платеж на начало декабря составил порядка 317 тысяч рублей за один грузовой автомобиль (+40% год к году). "Итоговая стоимость сцепки (тягач и полуприцеп) с учетом лизинговых платежей на 48 месяцев увеличилась на 6%, до 14,1 миллиона рублей", - сообщил операционный директор компании Dentro Илез Хамурзиев. По словам президента "АвтоГрузЭксп" Вадима Филатова, в 2025 году правительство РФ выделит 9,7 миллиардов рублей на продление программы льготного лизинга для отечественной техники. Данная мера направлена на снижение финансовой нагрузки на перевозчиков, однако, может быть недостаточна в связи с нехваткой отечественной грузовой техники и роста утильсбора на иностранную. "Чтобы избежать нехватки транспортных средств для доставки грузов, важно разработать дополнительные меры, которые позволят снизить финансовую нагрузку на перевозчиков. На данный момент "АвтоГрузЭкс" готовит предложения совместно с государственными органами и бизнес-сообществом", - подытожил Филатов.
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бизнес, россия, рф
Бизнес, РОССИЯ, РФ
04:46 28.12.2024
 
Доля лизинга в России за январь-ноябрь снизилась на 21%

"ПЭК", "АвтоГрузЭкс" и Dentro: доля лизинга в России снизилась на 21%

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МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Доля грузовых транспортных средств, приобретенных в лизинг, в России за январь-ноябрь снизилась на 21% от общего количества проданной грузовой техники и составила 61 тысячу единиц, говорится в обзоре, подготовленном логистическими компаниями "ПЭК", "АвтоГрузЭкс" и Dentro, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"За январь-ноябрь доля лизинга при покупке грузовой техники в России снизилась на 21%, до 61 тысячи транспортных средств, в следующем году - может упасть еще на 60% год к году, до 38 тысяч единиц", - приводятся в обзоре слова финансового директора "ПЭК" Романа Ромашевского.
Он отметил, что основной причиной такой динамики является повышение лизинговых платежей в сегменте грузовой техники на четверть год к году на 26-27%. А среднемесячный лизинговый платеж на начало декабря составил порядка 317 тысяч рублей за один грузовой автомобиль (+40% год к году).
"Итоговая стоимость сцепки (тягач и полуприцеп) с учетом лизинговых платежей на 48 месяцев увеличилась на 6%, до 14,1 миллиона рублей", - сообщил операционный директор компании Dentro Илез Хамурзиев.
По словам президента "АвтоГрузЭксп" Вадима Филатова, в 2025 году правительство РФ выделит 9,7 миллиардов рублей на продление программы льготного лизинга для отечественной техники. Данная мера направлена на снижение финансовой нагрузки на перевозчиков, однако, может быть недостаточна в связи с нехваткой отечественной грузовой техники и роста утильсбора на иностранную.
"Чтобы избежать нехватки транспортных средств для доставки грузов, важно разработать дополнительные меры, которые позволят снизить финансовую нагрузку на перевозчиков. На данный момент "АвтоГрузЭкс" готовит предложения совместно с государственными органами и бизнес-сообществом", - подытожил Филатов.
 
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