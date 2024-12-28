https://1prime.ru/20241228/dollar-853920370.html

Доллар выше 100, биткоин пока ниже 100

Доллар выше 100, биткоин пока ниже 100 - 28.12.2024, ПРАЙМ

Доллар выше 100, биткоин пока ниже 100

В пятницу, 27 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись в положительной области. Рубль показал некоторое ослабление после периода уверенного роста в... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T09:03+0300

2024-12-28T09:03+0300

2024-12-28T09:03+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. В пятницу, 27 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись в положительной области. Рубль показал некоторое ослабление после периода уверенного роста в предыдущие дни. Пара доллар/рубль выросла на 0,90%, до 101,78 руб., евро/рубль — на 1,16%, до 105,92 руб., юань/рубль — на 0,37%, до 13,45 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 28 декабря: доллар — 100,53 рубля, евро — 105,95 рубля. Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро. Рубль укреплялся несколько дней до единого дня уплаты налогов (25 декабря). Перед Новым годом на валютном рынке наблюдается "штиль" — большинство трейдеров уже в отпусках или готовятся к праздникам. Из-за этого торгуется очень мало валюты. В такой ситуации даже небольшие сделки могут заметно повлиять на курс — как качели: чем меньше детей на них сидит, тем легче их раскачать. При этом цена остается торговаться в диапазоне 100,00-105,50 руб. Это нормально для конца декабря. До Нового года курс может еще немного покачаться, но серьезных причин для резких изменений нет — это просто временные колебания на пустом рынке. Это как магазин перед закрытием — покупателей мало, продавцы уже собираются домой. Цены могут отклониться на 2-3%, но кардинально ничего не изменится. Последний торговый день — 30 декабря 2024. В 2025 году торги возобновятся 3 января. Что касается нефтяного рынка, к вечеру пятницы цена на Brent повысилась на 0,93%, до $73,42. Рост цен во многом связан с эскалацией конфликта — произошли атаки хуситов на судно в Аравийском море и израильский аэропорт, а также ответные удары израильских ВВС по позициям в Йемене. По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,24 млн баррелей, до 416,78 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,63 млн баррелей и составили 223,67 млн баррелей (прогноз был -0,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 1,69 млн баррелей, до 116,46 млн баррелей (прогноз был -0,5 млн баррелей). В субботу, 28 декабря, баррель Brent торгуется на уровне $73,79. Цена торгуется в узком диапазоне, поэтому нужно ждать события, которое вытолкнет цены из коридора $71,45-74,60. Курс доллара вернулся к уровню 102 руб. Средняя цена декабря находится выше на уровне 103 руб. Думаю, рубль завершит год около этого уровня. Важное изменение произойдет в политике ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года — регулятор будет проводить валютные операции с учетом корректировки на продажи в размере 8,86 млрд рублей ежедневно. В период с 9 по 14 января 2025 года объем продаж валюты составит 3,41 млрд рублей в день. Также с 9 января ЦБ возобновит регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, которые были приостановлены с конца ноября 2024 года. Индекс Мосбиржи снизился на 0,32%, до 2757,46 п., индекс РТС — на 1,61%, до 864,09 п. Индексы немного снизились, но, судя по закрытию фьючерсов, торги могут открыться ростом. Видно, что покупателям еще сложно продвигаться вверх на маленьких объемах. Перед новым годом активность трейдеров заметно снизилась. В течение пятницы индекс IMOEX крутился вокруг отметки 2758 п. Поддержкой выступает уровень 2740 п. Ключевое сопротивление 2820 п. — уровень, который покупатели хотят взять до конца года. Пара BTC/USDT снизилась на 1,56%, до $94613. Покупатели не смогли защитить $96600, поэтому прокатились до $93500. При этом цена остается выше минимума $92232 от 20 декабря. На момент написания обзора биткоин стоит $94670. По волновой структуре снижение с $99963 до $93500 завершилось. У покупателей появилась возможность без труда поднять цену до $97000. Падение ниже $92250 приведет к проливу до $88000 на срабатывании стопов по длинным позициям.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков