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Доллар выше 100, биткоин пока ниже 100 - 28.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/dollar-853920370.html
Доллар выше 100, биткоин пока ниже 100
Доллар выше 100, биткоин пока ниже 100 - 28.12.2024, ПРАЙМ
Доллар выше 100, биткоин пока ниже 100
В пятницу, 27 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись в положительной области. Рубль показал некоторое ослабление после периода уверенного роста в... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T09:03+0300
2024-12-28T09:03+0300
экономика
мнения аналитиков
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853920370.jpg?1735365804
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. В пятницу, 27 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись в положительной области. Рубль показал некоторое ослабление после периода уверенного роста в предыдущие дни. Пара доллар/рубль выросла на 0,90%, до 101,78 руб., евро/рубль — на 1,16%, до 105,92 руб., юань/рубль — на 0,37%, до 13,45 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 28 декабря: доллар — 100,53 рубля, евро — 105,95 рубля. Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро. Рубль укреплялся несколько дней до единого дня уплаты налогов (25 декабря). Перед Новым годом на валютном рынке наблюдается "штиль" — большинство трейдеров уже в отпусках или готовятся к праздникам. Из-за этого торгуется очень мало валюты. В такой ситуации даже небольшие сделки могут заметно повлиять на курс — как качели: чем меньше детей на них сидит, тем легче их раскачать. При этом цена остается торговаться в диапазоне 100,00-105,50 руб. Это нормально для конца декабря. До Нового года курс может еще немного покачаться, но серьезных причин для резких изменений нет — это просто временные колебания на пустом рынке. Это как магазин перед закрытием — покупателей мало, продавцы уже собираются домой. Цены могут отклониться на 2-3%, но кардинально ничего не изменится. Последний торговый день — 30 декабря 2024. В 2025 году торги возобновятся 3 января. Что касается нефтяного рынка, к вечеру пятницы цена на Brent повысилась на 0,93%, до $73,42. Рост цен во многом связан с эскалацией конфликта — произошли атаки хуситов на судно в Аравийском море и израильский аэропорт, а также ответные удары израильских ВВС по позициям в Йемене. По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,24 млн баррелей, до 416,78 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,63 млн баррелей и составили 223,67 млн баррелей (прогноз был -0,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 1,69 млн баррелей, до 116,46 млн баррелей (прогноз был -0,5 млн баррелей). В субботу, 28 декабря, баррель Brent торгуется на уровне $73,79. Цена торгуется в узком диапазоне, поэтому нужно ждать события, которое вытолкнет цены из коридора $71,45-74,60. Курс доллара вернулся к уровню 102 руб. Средняя цена декабря находится выше на уровне 103 руб. Думаю, рубль завершит год около этого уровня. Важное изменение произойдет в политике ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года — регулятор будет проводить валютные операции с учетом корректировки на продажи в размере 8,86 млрд рублей ежедневно. В период с 9 по 14 января 2025 года объем продаж валюты составит 3,41 млрд рублей в день. Также с 9 января ЦБ возобновит регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, которые были приостановлены с конца ноября 2024 года. Индекс Мосбиржи снизился на 0,32%, до 2757,46 п., индекс РТС — на 1,61%, до 864,09 п. Индексы немного снизились, но, судя по закрытию фьючерсов, торги могут открыться ростом. Видно, что покупателям еще сложно продвигаться вверх на маленьких объемах. Перед новым годом активность трейдеров заметно снизилась. В течение пятницы индекс IMOEX крутился вокруг отметки 2758 п. Поддержкой выступает уровень 2740 п. Ключевое сопротивление 2820 п. — уровень, который покупатели хотят взять до конца года. Пара BTC/USDT снизилась на 1,56%, до $94613. Покупатели не смогли защитить $96600, поэтому прокатились до $93500. При этом цена остается выше минимума $92232 от 20 декабря. На момент написания обзора биткоин стоит $94670. По волновой структуре снижение с $99963 до $93500 завершилось. У покупателей появилась возможность без труда поднять цену до $97000. Падение ниже $92250 приведет к проливу до $88000 на срабатывании стопов по длинным позициям.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
мнения аналитиков
Экономика, Мнения аналитиков
09:03 28.12.2024
 

Доллар выше 100, биткоин пока ниже 100

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. В пятницу, 27 декабря, по итогам дня рублевые пары закрылись в положительной области. Рубль показал некоторое ослабление после периода уверенного роста в предыдущие дни. Пара доллар/рубль выросла на 0,90%, до 101,78 руб., евро/рубль — на 1,16%, до 105,92 руб., юань/рубль — на 0,37%, до 13,45 руб. Центральный банк России установил официальные курсы валют на 28 декабря: доллар — 100,53 рубля, евро — 105,95 рубля.

Торги на Мосбирже открылись ростом по доллару и евро. Рубль укреплялся несколько дней до единого дня уплаты налогов (25 декабря). Перед Новым годом на валютном рынке наблюдается "штиль" — большинство трейдеров уже в отпусках или готовятся к праздникам. Из-за этого торгуется очень мало валюты. В такой ситуации даже небольшие сделки могут заметно повлиять на курс — как качели: чем меньше детей на них сидит, тем легче их раскачать. При этом цена остается торговаться в диапазоне 100,00-105,50 руб. Это нормально для конца декабря.

До Нового года курс может еще немного покачаться, но серьезных причин для резких изменений нет — это просто временные колебания на пустом рынке. Это как магазин перед закрытием — покупателей мало, продавцы уже собираются домой. Цены могут отклониться на 2-3%, но кардинально ничего не изменится. Последний торговый день — 30 декабря 2024. В 2025 году торги возобновятся 3 января.

Что касается нефтяного рынка, к вечеру пятницы цена на Brent повысилась на 0,93%, до $73,42. Рост цен во многом связан с эскалацией конфликта — произошли атаки хуситов на судно в Аравийском море и израильский аэропорт, а также ответные удары израильских ВВС по позициям в Йемене.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,24 млн баррелей, до 416,78 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,63 млн баррелей и составили 223,67 млн баррелей (прогноз был -0,6 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 1,69 млн баррелей, до 116,46 млн баррелей (прогноз был -0,5 млн баррелей).

В субботу, 28 декабря, баррель Brent торгуется на уровне $73,79. Цена торгуется в узком диапазоне, поэтому нужно ждать события, которое вытолкнет цены из коридора $71,45-74,60.

Курс доллара вернулся к уровню 102 руб. Средняя цена декабря находится выше на уровне 103 руб. Думаю, рубль завершит год около этого уровня.

Важное изменение произойдет в политике ЦБ РФ с 15 января по 30 июня 2025 года — регулятор будет проводить валютные операции с учетом корректировки на продажи в размере 8,86 млрд рублей ежедневно. В период с 9 по 14 января 2025 года объем продаж валюты составит 3,41 млрд рублей в день. Также с 9 января ЦБ возобновит регулярные операции в рамках бюджетного правила на внутреннем валютном рынке, которые были приостановлены с конца ноября 2024 года.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,32%, до 2757,46 п., индекс РТС — на 1,61%, до 864,09 п. Индексы немного снизились, но, судя по закрытию фьючерсов, торги могут открыться ростом. Видно, что покупателям еще сложно продвигаться вверх на маленьких объемах. Перед новым годом активность трейдеров заметно снизилась. В течение пятницы индекс IMOEX крутился вокруг отметки 2758 п. Поддержкой выступает уровень 2740 п. Ключевое сопротивление 2820 п. — уровень, который покупатели хотят взять до конца года.

Пара BTC/USDT снизилась на 1,56%, до $94613. Покупатели не смогли защитить $96600, поэтому прокатились до $93500. При этом цена остается выше минимума $92232 от 20 декабря. На момент написания обзора биткоин стоит $94670. По волновой структуре снижение с $99963 до $93500 завершилось. У покупателей появилась возможность без труда поднять цену до $97000. Падение ниже $92250 приведет к проливу до $88000 на срабатывании стопов по длинным позициям.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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