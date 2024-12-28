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В Турции рассказали о ситуации с приемом старых долларов - 28.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241228/dollar-853922198.html
В Турции рассказали о ситуации с приемом старых долларов
В Турции рассказали о ситуации с приемом старых долларов - 28.12.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали о ситуации с приемом старых долларов
Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T10:21+0300
2024-12-28T10:21+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.Банкоматы в Турции не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, кризис, вызванный фальшивой валютой на рынке, не решен, передал в своем репортаже канал D."Частично, да. Не везде успели обновить прошивку для машин по подсчету денег. Но (проблема) решается", - сказал собеседник агентства.По его словам, ситуация не создала массовой проблемы у российских туристов."Всё решается на местах. Туроператоры помогают решать (проблему)", - сказал источник.Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Газета Hürriyet сообщала, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
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турция, доллар
Экономика, ТУРЦИЯ, доллар
10:21 28.12.2024
 
В Турции рассказали о ситуации с приемом старых долларов

Источник РИА Новости: проблема с приемом старых долларов в Турции частично сохраняется

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Проблема с приемом долларов старого образца в Турции частично сохраняется, но массовых проблем у российских туристов нет, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.
Банкоматы в Турции не принимают купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов, кризис, вызванный фальшивой валютой на рынке, не решен, передал в своем репортаже канал D.
"Частично, да. Не везде успели обновить прошивку для машин по подсчету денег. Но (проблема) решается", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация не создала массовой проблемы у российских туристов.
"Всё решается на местах. Туроператоры помогают решать (проблему)", - сказал источник.
Ранее корреспондент РИА Новости убедился, что банкноты номиналом в 50 и 100 долларов старого образца перестали принимать в пунктах обмена валюты в Анкаре на фоне сообщений в местных СМИ и соцсетях о фальшивой валюте на рынке на 600 миллионов долларов. А газета T24 написала в этот день, что Ассоциация банков Турции (TBB) предупредила банки страны о мошеннических действиях с поддельными банкнотами номиналом в 50 и 100 долларов. Газета Hürriyet сообщала, что три турецких банка предупредили персонал о широком распространении поддельных стодолларовых купюр на рынке. Центральный банк Турции на фоне сообщений о распространении в стране фальшивой валюты сообщил, что проводит необходимую работу в координации с судебными органами в рамках борьбы с подделкой банкнот.
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