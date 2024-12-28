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В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - 28.12.2024, ПРАЙМ

В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Минобрнауки РФ приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для образовательных учреждений, находящихся в его ведении. | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T22:33+0300

2024-12-28T22:33+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для образовательных учреждений, находящихся в его ведении. Согласно приказу, минимальный балл за экзамен:Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача намечена на 3 и 4 июля.

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россия, минпросвещения, общество , егэ