https://1prime.ru/20241228/ege-853944084.html
В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минобрнауки РФ приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для образовательных учреждений, находящихся в его ведении. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T22:33+0300
2024-12-28T22:33+0300
2024-12-28T22:43+0300
россия
минпросвещения
общество
егэ
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/79/834237929_0:187:3071:1914_1920x0_80_0_0_0954d0e21f96b63d9a71536440eddacc.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для образовательных учреждений, находящихся в его ведении. Согласно приказу, минимальный балл за экзамен:Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача намечена на 3 и 4 июля.
https://1prime.ru/20241228/zakon-853927869.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83423/79/834237929_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_290d2ef4477957681db98ab4fcbe933b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минпросвещения, общество , егэ
РОССИЯ, Минпросвещения, Общество , ЕГЭ
В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минобрнауки приказом установило проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для образовательных учреждений, находящихся в его ведении.
Согласно приказу, минимальный балл за экзамен:
- по русскому языку — 40;
- математике профильного уровня — 40;
- физике — 39;
- обществознанию — 45;
- истории — 36;
- информатике — 44;
- иностранному языку — 30;
- литературе — 40;
- биологии — 39;
- географии — 40;
- химии — 39.
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача намечена на 3 и 4 июля.
Путин подписал закон о порядке приема в школы детей мигрантов