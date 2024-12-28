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В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - 28.12.2024, ПРАЙМ
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В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год - 28.12.2024, ПРАЙМ
В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
Минобрнауки РФ приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для образовательных учреждений, находящихся в его ведении. | 28.12.2024, ПРАЙМ
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россия
минпросвещения
общество
егэ
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для образовательных учреждений, находящихся в его ведении. Согласно приказу, минимальный балл за экзамен:Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача намечена на 3 и 4 июля.
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россия, минпросвещения, общество , егэ
РОССИЯ, Минпросвещения, Общество , ЕГЭ
22:33 28.12.2024 (обновлено: 22:43 28.12.2024)
 
В России установили проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

Минобрнауки приказом установило проходные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШкола.
Школа. - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Минобрнауки РФ приказом установило минимальные баллы ЕГЭ на 2025/2026 учебный год для образовательных учреждений, находящихся в его ведении.
Согласно приказу, минимальный балл за экзамен:
  • по русскому языку — 40;
  • математике профильного уровня — 40;
  • физике — 39;
  • обществознанию — 45;
  • истории — 36;
  • информатике — 44;
  • иностранному языку — 30;
  • литературе — 40;
  • биологии — 39;
  • географии — 40;
  • химии — 39.
Ранее Рособрнадзор и Минпросвещения приказом утвердили расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача намечена на 3 и 4 июля.
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РОССИЯМинпросвещенияОбществоЕГЭ
 
 
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