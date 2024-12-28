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Песков заявил о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Песков заявил о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе
Песков заявил о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе - 28.12.2024, ПРАЙМ
Песков заявил о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе
Ситуация после ЧС в районе Керченского пролива критическая, неизбежны негативные последствия для экологии. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T12:42+0300
2024-12-28T12:55+0300
россия
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Ситуация после ЧС в районе Керченского пролива критическая, неизбежны негативные последствия для экологии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, что ситуация действительно критическая, к сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства", - сообщил пресс-секретарь главы государства.Песков добавил, что полный объем ущерба, нанесенного окружающей среде после крушения танкера с мазутом в Керченском проливе, в настоящий момент невозможно подсчитать.Два танкера – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" – потерпели крушение 15 декабря, в результате чего 27 моряков были эвакуированы, а один погиб. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море.В связи с этим на Кубани был введен федеральный режим чрезвычайной ситуации, ведется работа со спасателями и волонтерами для очистки загрязненного грунта на берегу и устранения нефтеводяной смеси из акватории с использованием сорбента. Кроме того, в регионе действуют центры по спасению пострадавших от мазута птиц.
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россия, кремль, дмитрий песков
РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
12:42 28.12.2024 (обновлено: 12:55 28.12.2024)
 
Песков заявил о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе

Песков: ситуация после ЧС в районе Керченского пролива критическая

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Ситуация после ЧС в районе Керченского пролива критическая, неизбежны негативные последствия для экологии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что ситуация действительно критическая, к сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства", - сообщил пресс-секретарь главы государства.
Песков добавил, что полный объем ущерба, нанесенного окружающей среде после крушения танкера с мазутом в Керченском проливе, в настоящий момент невозможно подсчитать.
Два танкера – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" – потерпели крушение 15 декабря, в результате чего 27 моряков были эвакуированы, а один погиб. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море.
В связи с этим на Кубани был введен федеральный режим чрезвычайной ситуации, ведется работа со спасателями и волонтерами для очистки загрязненного грунта на берегу и устранения нефтеводяной смеси из акватории с использованием сорбента. Кроме того, в регионе действуют центры по спасению пострадавших от мазута птиц.
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