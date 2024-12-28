https://1prime.ru/20241228/ekologiya-853926123.html

Песков заявил о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе

Песков заявил о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе - 28.12.2024, ПРАЙМ

Песков заявил о критической ситуации после ЧС в Керченском проливе

Ситуация после ЧС в районе Керченского пролива критическая, неизбежны негативные последствия для экологии. Об этом заявил официальный представитель Кремля... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T12:42+0300

2024-12-28T12:42+0300

2024-12-28T12:55+0300

россия

кремль

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599446_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_8aa845341947b9950b7bf0ee50af752c.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Ситуация после ЧС в районе Керченского пролива критическая, неизбежны негативные последствия для экологии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Вы знаете, что ситуация действительно критическая, к сожалению, неизбежны негативные последствия с точки зрения экологии. Это требует сейчас максимум энергичных усилий со стороны целого ведомства", - сообщил пресс-секретарь главы государства.Песков добавил, что полный объем ущерба, нанесенного окружающей среде после крушения танкера с мазутом в Керченском проливе, в настоящий момент невозможно подсчитать.Два танкера – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" – потерпели крушение 15 декабря, в результате чего 27 моряков были эвакуированы, а один погиб. Танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых около 40% вытекло в море.В связи с этим на Кубани был введен федеральный режим чрезвычайной ситуации, ведется работа со спасателями и волонтерами для очистки загрязненного грунта на берегу и устранения нефтеводяной смеси из акватории с использованием сорбента. Кроме того, в регионе действуют центры по спасению пострадавших от мазута птиц.

https://1prime.ru/20241227/mishustin-853910816.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, кремль, дмитрий песков