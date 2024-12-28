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Эксперт рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Эксперт рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину - 28.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Потеря украинского транзита газа из России означает для Киева утрату основных транзитных доходов – более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T06:16+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Потеря украинского транзита газа из России означает для Киева утрату основных транзитных доходов – более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда долларов в год – и рост издержек на транспортировку газа как для внутренних, так и для внешних потребителей, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
"Полная потеря украинского транзита означает для Украины: рост удельных издержек на транспортировку газа как для внутренних, так и для внешних потребителей, утрату основных транзитных доходов (более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда долларов в год в рамках истекающего пятилетнего контракта)", – отметил Белогорьев.
Кроме того, по словам эксперта, остановка транзита означает для Киева необходимость оптимизации простаивающих газотранспортных мощностей, которая так и не была проведена в предыдущие годы, для снижения общих расходов на поддержание работоспособности газотранспортной системы (ГТС).
Среди других последствий потери транзита он назвал рост потребления газа на производственные и технологические нужды подземных газохранилищ из-за снижения давления в точках их соединения с ГТС.
Наконец, эксперт предупредил, что без транзитных поставок из России Украине будет необходимо перестроить потоки газа на внутреннем рынке (с запада на восток) и решить соответствующие проблемы с поддержанием давления в восточной и центральной частях ГТС.
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газ, украина, киев, москва, владимир путин, газпром, ес
Энергетика, Газ, Экономика, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Владимир Путин, Газпром, ЕС
Эксперт рассказал о последствиях прекращения транзита газа через Украину
Эксперт Белогорьев: потеря транзита газа из России означает для Киева потерю доходов
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Потеря украинского транзита газа из России означает для Киева утрату основных транзитных доходов – более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда долларов в год – и рост издержек на транспортировку газа как для внутренних, так и для внешних потребителей, сказал РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря. "Газпром" в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
"Полная потеря украинского транзита означает для Украины: рост удельных издержек на транспортировку газа как для внутренних, так и для внешних потребителей, утрату основных транзитных доходов (более 100 миллионов долларов в месяц или около 1,3 миллиарда долларов в год в рамках истекающего пятилетнего контракта)", – отметил Белогорьев.
Кроме того, по словам эксперта, остановка транзита означает для Киева необходимость оптимизации простаивающих газотранспортных мощностей, которая так и не была проведена в предыдущие годы, для снижения общих расходов на поддержание работоспособности газотранспортной системы (ГТС).
Среди других последствий потери транзита он назвал рост потребления газа на производственные и технологические нужды подземных газохранилищ из-за снижения давления в точках их соединения с ГТС.
Наконец, эксперт предупредил, что без транзитных поставок из России Украине будет необходимо перестроить потоки газа на внутреннем рынке (с запада на восток) и решить соответствующие проблемы с поддержанием давления в восточной и центральной частях ГТС.