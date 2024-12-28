https://1prime.ru/20241228/ekspertizy-853935833.html
По авиакатастрофе близ Актау назначены экспертизы
По авиакатастрофе близ Актау назначены экспертизы - 28.12.2024, ПРАЙМ
По авиакатастрофе близ Актау назначены экспертизы
С целью выявления причин крушения пассажирского самолета в Актау назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы, сообщил вице-премьер Казахстана Канат... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T16:56+0300
2024-12-28T16:56+0300
2024-12-28T16:57+0300
происшествия
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авиакатастрофа
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АСТАНА, 28 дек - ПРАЙМ. С целью выявления причин крушения пассажирского самолета в Актау назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший правительственную комиссию по расследованию этого ЧП."Эксперты приходят к выводу, что самолет получил повреждения за пределами воздушного пространства Казахстана. Назначили комплексную трасологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизу - когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы", - сказал он местному изданию Tengri news."По итогам мы будем информировать общественность: и казахстанскую, и мировую", - добавил чиновник.Он также сообщил, что расследование причин катастрофы ведут 17 международных экспертов."Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов. Шесть из Азербайджана, двое - от Embraer, трое - из бразильского CENIPA, еще трое - от Межгосударственного авиационного комитета, двое - из Российской Федерации. Плюс скоро прибудет эксперт от ИКАО", - сказал Бозумбаев.Он также заявил об отсутствии какого-либо давления на ход расследования."Никакого давления на Казахстан нет. Никто из каких-либо стран не пытается вмешаться. Мы самостоятельно принимаем решения. Для того, чтобы у общества не было вообще вопросов, что там кто-то на кого-то окажет давление, сегодня мы приняли решение поднять статус комиссии до министерского уровня", - заключил Бозумбаев.Следовавший из Баку в Грозный лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, как сообщила авиакомпания, были 62 пассажира и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило, что выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в том числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, были 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщал, что самолет подвергся внешнему вмешательству. Он добавил, что пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники заявили, что слышали звук взрыва при пролете над Грозным. Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что обстановка в день крушения была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в тот момент атаковали гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", который предусматривал немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Также в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров видимость отсутствовала. По словам руководителя Росавиации, командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет в Грозном, но безуспешно, ему предлагались другие аэропорты, в итоге он принял решение следовать в аэропорт Актау.
https://1prime.ru/20241227/samolet-853907579.html
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росавиация, казахстан, азербайджан, авиакатастрофа
Происшествия, Росавиация, КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, авиакатастрофа
По авиакатастрофе близ Актау назначены экспертизы
Назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы по авиакатастрофе близ Актау
АСТАНА, 28 дек - ПРАЙМ. С целью выявления причин крушения пассажирского самолета в Актау назначены баллистическая и взрывотехническая экспертизы, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавивший правительственную комиссию по расследованию этого ЧП.
"Эксперты приходят к выводу, что самолет получил повреждения за пределами воздушного пространства Казахстана. Назначили комплексную трасологическую, баллистическую и взрывотехническую экспертизу - когда был взрыв, от чего был взрыв. Экспертиза должна нам дать четкие ответы", - сказал он местному изданию Tengri news.
"По итогам мы будем информировать общественность: и казахстанскую, и мировую", - добавил чиновник.
В Росавиации раскрыли подробности крушения самолета AZAL близ Актау
Он также сообщил, что расследование причин катастрофы ведут 17 международных экспертов.
"Казахстан привлек к расследованию 17 международных экспертов. Шесть из Азербайджана, двое - от Embraer, трое - из бразильского CENIPA, еще трое - от Межгосударственного авиационного комитета, двое - из Российской Федерации. Плюс скоро прибудет эксперт от ИКАО", - сказал Бозумбаев.
Он также заявил об отсутствии какого-либо давления на ход расследования.
"Никакого давления на Казахстан нет. Никто из каких-либо стран не пытается вмешаться. Мы самостоятельно принимаем решения. Для того, чтобы у общества не было вообще вопросов, что там кто-то на кого-то окажет давление, сегодня мы приняли решение поднять статус комиссии до министерского уровня", - заключил Бозумбаев.
Следовавший из Баку в Грозный лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines разбился утром 25 декабря близ города Актау на западе Казахстана. Согласно первым данным Росавиации, командир воздушного судна решил уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, как сообщила авиакомпания, были 62 пассажира и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило, что выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в том числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, были 16 российских граждан.
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев сообщал, что самолет подвергся внешнему вмешательству. Он добавил, что пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники заявили, что слышали звук взрыва при пролете над Грозным.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что обстановка в день крушения была весьма сложной. Украинские боевые беспилотники в тот момент атаковали гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", который предусматривал немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Также в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров видимость отсутствовала. По словам руководителя Росавиации, командир воздушного судна дважды пытался посадить самолет в Грозном, но безуспешно, ему предлагались другие аэропорты, в итоге он принял решение следовать в аэропорт Актау.