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В Киеве оценили последствия остановки энергопоставок из Словакии
В Киеве оценили последствия остановки энергопоставок из Словакии - 28.12.2024, ПРАЙМ
В Киеве оценили последствия остановки энергопоставок из Словакии
Остановка энергопоставок из Словакии в случае прекращения транзита газа из России в Европу не повлияет на энергообеспечение Украины, заявил директор украинского | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T10:25+0300
2024-12-28T10:25+0300
2024-12-28T10:25+0300
энергетика
украина
словакия
энергопоставки
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МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Остановка энергопоставок из Словакии в случае прекращения транзита газа из России в Европу не повлияет на энергообеспечение Украины, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко. Словацкий премьер Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву. "Сейчас Украина может получать до 2,1 кВт электроэнергии из ЕС через четыре страны: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах могут предоставить три другие страны", - сказал Харченко в комментарии агентству РБК-Украина. Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
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украина, словакия, энергопоставки
Энергетика, УКРАИНА, СЛОВАКИЯ, энергопоставки
В Киеве оценили последствия остановки энергопоставок из Словакии
Харченко: остановка энергопоставок из Словакии не повлияет на Украину
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Остановка энергопоставок из Словакии в случае прекращения транзита газа из России в Европу не повлияет на энергообеспечение Украины, заявил директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Словацкий премьер Роберт Фицо ранее заявил, что Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит возможность ответных мер против Украины, в том числе остановки энергопоставок Киеву.
"Сейчас Украина может получать до 2,1 кВт электроэнергии из ЕС через четыре страны: Польшу, Венгрию, Словакию и Румынию. Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах могут предоставить три другие страны", - сказал Харченко в комментарии агентству РБК-Украина.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истекает 31 декабря, и Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. А на минувшей неделе Владимир Зеленский отверг и возможность транзита российского газа в Европу через территорию Украины после 31 декабря даже в случае его закупок третьими странами.
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