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ФНС запустила на своем сайте новую промостраницу о налоговых изменениях - 28.12.2024, ПРАЙМ
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ФНС запустила на своем сайте новую промостраницу о налоговых изменениях
ФНС запустила на своем сайте новую промостраницу о налоговых изменениях - 28.12.2024, ПРАЙМ
ФНС запустила на своем сайте новую промостраницу о налоговых изменениях
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ разместила на своем сайте новую промостраницу "Налоги 2025", где граждане могут ознакомиться с основными изменениями... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T13:02+0300
2024-12-28T13:02+0300
россия
фнс
налог
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ разместила на своем сайте новую промостраницу "Налоги 2025", где граждане могут ознакомиться с основными изменениями налогового законодательства, вступающими в силу в 2025 году, сообщили в пресс-службе ведомства. Правительство РФ в 2024 году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы, которые заработают с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля. "На сайте ФНС России размещена новая промостраница "Налоги 2025", где можно ознакомиться с основными изменениями налогового законодательства, вступающими в силу в 2025 году. Для удобства пользователей всю информацию на промостранице можно отфильтровать по категориям налогоплательщиков: для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - рассказали в пресс-службе. Так, основным изменением для граждан стала пятиступенчатая прогрессия НДФЛ со ставками от 13% до 22%. "На промостранице подробно разъясняется, какие доходы попадают под пятиступенчатое налогообложение, и как будет рассчитываться налог на конкретном примере. Выплаты, связанные с участием в СВО, для работников Крайнего Севера и приравненных к нему местностей облагаются по ставкам 13%/15%", - отметили в ФНС. Для тех, кто сдал нормы ГТО и прошел диспансеризацию, в 2025 году появится новый налоговый вычет. Также увеличиваются стандартные вычеты на детей: на второго ребенка – до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего – до 6000 рублей. Кроме того, предельный доход для предоставления таких вычетов вырастет до 450 тысяч рублей. А для бизнеса самыми заметными изменениями стали повышение налога на прибыль и расширение возможностей для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН). Так, организации и индивидуальные предприниматели на "упрощенке" с 1 января 2025 года признаются плательщиками НДС. Освобождены от этой обязанности только те, у кого доходы за 2024 год не превысят 60 миллионов рублей. Освобождение автоматическое, специально обращаться в налоговую с каким-либо заявлением не нужно. При этом, как и ранее, от обложения НДС не освобождаются операции, когда налогоплательщик УСН является налоговым агентом по НДС или когда он должен уплатить НДС при ввозе товаров, добавили в ФНС. Кроме того, предприниматели, которые ранее применяли дробление бизнеса, смогут попасть под амнистию и освободиться от штрафов, если в 2025-2026 годах откажутся от применения схем, напомнила служба.
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россия, фнс, налог
РОССИЯ, ФНС, НАЛОГ
13:02 28.12.2024
 
ФНС запустила на своем сайте новую промостраницу о налоговых изменениях

ФНС запустила на сайте новую промостраницу о налоговых изменениях в 2025 году

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРабота налоговой инспекции в Калининграде
Работа налоговой инспекции в Калининграде - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ разместила на своем сайте новую промостраницу "Налоги 2025", где граждане могут ознакомиться с основными изменениями налогового законодательства, вступающими в силу в 2025 году, сообщили в пресс-службе ведомства.
Правительство РФ в 2024 году приняло ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы, которые заработают с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин РФ с учетом предложений бизнеса и парламентариев, закон подписан президентом России Владимиром Путиным 12 июля.
"На сайте ФНС России размещена новая промостраница "Налоги 2025", где можно ознакомиться с основными изменениями налогового законодательства, вступающими в силу в 2025 году. Для удобства пользователей всю информацию на промостранице можно отфильтровать по категориям налогоплательщиков: для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц", - рассказали в пресс-службе.
Так, основным изменением для граждан стала пятиступенчатая прогрессия НДФЛ со ставками от 13% до 22%. "На промостранице подробно разъясняется, какие доходы попадают под пятиступенчатое налогообложение, и как будет рассчитываться налог на конкретном примере. Выплаты, связанные с участием в СВО, для работников Крайнего Севера и приравненных к нему местностей облагаются по ставкам 13%/15%", - отметили в ФНС.
Для тех, кто сдал нормы ГТО и прошел диспансеризацию, в 2025 году появится новый налоговый вычет. Также увеличиваются стандартные вычеты на детей: на второго ребенка – до 2800 рублей, на третьего и каждого последующего – до 6000 рублей. Кроме того, предельный доход для предоставления таких вычетов вырастет до 450 тысяч рублей.
А для бизнеса самыми заметными изменениями стали повышение налога на прибыль и расширение возможностей для перехода на упрощенную систему налогообложения (УСН). Так, организации и индивидуальные предприниматели на "упрощенке" с 1 января 2025 года признаются плательщиками НДС. Освобождены от этой обязанности только те, у кого доходы за 2024 год не превысят 60 миллионов рублей. Освобождение автоматическое, специально обращаться в налоговую с каким-либо заявлением не нужно.
При этом, как и ранее, от обложения НДС не освобождаются операции, когда налогоплательщик УСН является налоговым агентом по НДС или когда он должен уплатить НДС при ввозе товаров, добавили в ФНС.
Кроме того, предприниматели, которые ранее применяли дробление бизнеса, смогут попасть под амнистию и освободиться от штрафов, если в 2025-2026 годах откажутся от применения схем, напомнила служба.
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