Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФНС начала принимать уведомления о трансформации ИИС через личный кабинет - 28.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241228/fns-853943349.html
ФНС начала принимать уведомления о трансформации ИИС через личный кабинет
ФНС начала принимать уведомления о трансформации ИИС через личный кабинет - 28.12.2024, ПРАЙМ
ФНС начала принимать уведомления о трансформации ИИС через личный кабинет
Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала принимать электронные заявления на трансформацию индивидуального инвестиционного счета (ИИС) старого типа в... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T21:08+0300
2024-12-28T21:08+0300
экономика
россия
фнс россии
иис-iii
личный кабинет
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/45/833164589_0:124:1600:1024_1920x0_80_0_0_fc25b8643544b4046d173754974b62fb.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала принимать электронные заявления на трансформацию индивидуального инвестиционного счета (ИИС) старого типа в новый ИИС-3, в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте службы появилась соответствующая форма. ИИС - это брокерский счет, дающий право на получение налоговых льгот. До 2024 года существовали два типа таких счетов, дававших право частным инвесторам на налоговый вычет либо на сумму инвестирования до 400 тысяч рублей в год, либо на всю величину полученного дохода без ограничений. При этом можно было открыть только один такой счет, а закрыть его и вывести средства можно только через три года. В 2024 году появился ИИС нового третьего типа, который сочетает налоговые льготы двух старых типов, но минимальный срок владения ИИС увеличен до пяти лет. Каждый инвестор может открыть до трех ИИС нового типа, но при условии, что у него нет действующего старого ИИС. Последний можно не закрывать, а трансформировать в ИИС-3, уведомив об этом налоговую службу. Изначально сообщить о трансформации старого ИИС в налоговую надо было до конца года, когда такая трансформация произошла. Но для уведомлений за 2024 год законодатели продлили этот срок до 1 февраля 2025 года. Найти электронную форму заявления можно в личном кабинете в разделе "Каталог обращений". Для этого надо выбрать пункт "Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения", а в нем - "Заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 (включительно), налоговых вычетов на ДСГ". Данные о номере счета появятся автоматически, а если этого не произойдет, их нужно внести самостоятельно из договора с брокером. Заявление необходимо подписать электронной подписью. Если инвестор трансформирует свой старый ИИС в ИИС-3 и откроет еще один такой счет, но не уведомит о трансформации налоговую службу в установленный срок, это будет считаться нарушением, и ему придется вернуть полученные ранее налоговые вычеты.
https://1prime.ru/20241228/scheta-853925870.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/45/833164589_176:0:1600:1068_1920x0_80_0_0_906ec0e3f96c0023f09b2d0529596e39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, фнс россии, иис-iii, личный кабинет
Экономика, РОССИЯ, ФНС России, ИИС-III, личный кабинет
21:08 28.12.2024
 
ФНС начала принимать уведомления о трансформации ИИС через личный кабинет

ФНС принимает уведомления о трансформации ИИС старого типа через личный кабинет

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы | Перейти в медиабанкМэр Москвы С. Собянин осмотрел новое здание налоговой инспекции
Мэр Москвы С. Собянин осмотрел новое здание налоговой инспекции
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала принимать электронные заявления на трансформацию индивидуального инвестиционного счета (ИИС) старого типа в новый ИИС-3, в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте службы появилась соответствующая форма.
ИИС - это брокерский счет, дающий право на получение налоговых льгот. До 2024 года существовали два типа таких счетов, дававших право частным инвесторам на налоговый вычет либо на сумму инвестирования до 400 тысяч рублей в год, либо на всю величину полученного дохода без ограничений. При этом можно было открыть только один такой счет, а закрыть его и вывести средства можно только через три года.
В 2024 году появился ИИС нового третьего типа, который сочетает налоговые льготы двух старых типов, но минимальный срок владения ИИС увеличен до пяти лет. Каждый инвестор может открыть до трех ИИС нового типа, но при условии, что у него нет действующего старого ИИС. Последний можно не закрывать, а трансформировать в ИИС-3, уведомив об этом налоговую службу.
Изначально сообщить о трансформации старого ИИС в налоговую надо было до конца года, когда такая трансформация произошла. Но для уведомлений за 2024 год законодатели продлили этот срок до 1 февраля 2025 года.
Найти электронную форму заявления можно в личном кабинете в разделе "Каталог обращений". Для этого надо выбрать пункт "Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения", а в нем - "Заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 (включительно), налоговых вычетов на ДСГ".
Данные о номере счета появятся автоматически, а если этого не произойдет, их нужно внести самостоятельно из договора с брокером. Заявление необходимо подписать электронной подписью.
Если инвестор трансформирует свой старый ИИС в ИИС-3 и откроет еще один такой счет, но не уведомит о трансформации налоговую службу в установленный срок, это будет считаться нарушением, и ему придется вернуть полученные ранее налоговые вычеты.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
Владельцам ИИС-III разрешили выводить дивиденды с них на другие счета
12:36
 
ЭкономикаРОССИЯФНС РоссииИИС-IIIличный кабинет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала