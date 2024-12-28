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ФНС начала принимать уведомления о трансформации ИИС через личный кабинет

ФНС начала принимать уведомления о трансформации ИИС через личный кабинет - 28.12.2024, ПРАЙМ

ФНС начала принимать уведомления о трансформации ИИС через личный кабинет

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала принимать электронные заявления на трансформацию индивидуального инвестиционного счета (ИИС) старого типа в... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T21:08+0300

2024-12-28T21:08+0300

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала принимать электронные заявления на трансформацию индивидуального инвестиционного счета (ИИС) старого типа в новый ИИС-3, в личных кабинетах налогоплательщиков на сайте службы появилась соответствующая форма. ИИС - это брокерский счет, дающий право на получение налоговых льгот. До 2024 года существовали два типа таких счетов, дававших право частным инвесторам на налоговый вычет либо на сумму инвестирования до 400 тысяч рублей в год, либо на всю величину полученного дохода без ограничений. При этом можно было открыть только один такой счет, а закрыть его и вывести средства можно только через три года. В 2024 году появился ИИС нового третьего типа, который сочетает налоговые льготы двух старых типов, но минимальный срок владения ИИС увеличен до пяти лет. Каждый инвестор может открыть до трех ИИС нового типа, но при условии, что у него нет действующего старого ИИС. Последний можно не закрывать, а трансформировать в ИИС-3, уведомив об этом налоговую службу. Изначально сообщить о трансформации старого ИИС в налоговую надо было до конца года, когда такая трансформация произошла. Но для уведомлений за 2024 год законодатели продлили этот срок до 1 февраля 2025 года. Найти электронную форму заявления можно в личном кабинете в разделе "Каталог обращений". Для этого надо выбрать пункт "Индивидуальные инвестиционные счета и долгосрочные сбережения", а в нем - "Заявление о применении в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31 декабря 2023 (включительно), налоговых вычетов на ДСГ". Данные о номере счета появятся автоматически, а если этого не произойдет, их нужно внести самостоятельно из договора с брокером. Заявление необходимо подписать электронной подписью. Если инвестор трансформирует свой старый ИИС в ИИС-3 и откроет еще один такой счет, но не уведомит о трансформации налоговую службу в установленный срок, это будет считаться нарушением, и ему придется вернуть полученные ранее налоговые вычеты.

https://1prime.ru/20241228/scheta-853925870.html

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россия, фнс россии, иис-iii, личный кабинет