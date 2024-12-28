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Посол России предупредил о последствиях запрета транзита СПГ для Бельгии - 28.12.2024, ПРАЙМ
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Посол России предупредил о последствиях запрета транзита СПГ для Бельгии
Посол России предупредил о последствиях запрета транзита СПГ для Бельгии - 28.12.2024, ПРАЙМ
Посол России предупредил о последствиях запрета транзита СПГ для Бельгии
Запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T11:24+0300
2024-12-28T11:24+0300
энергетика
россия
бельгия
газ
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге, где действует крупный терминал СПГ, рассказал РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя последствия санкций ЕС для двусторонних отношений."Другой пример – это, конечно, взаимодействие на энергетическом направлении, которое значительно просело. С марта будущего года вводится запрет на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, что наносит удар по структурам в порту Зебрюгге", - сказал российский дипломат.ЕС в июне этого года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. При этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выступает за расширение санкций ЕС против российского газа, а также заявляет, что страны ЕС, по ее мнению, вполне могут обойтись без российского газа, поставляемого до 1 января 2025 года транзитом через Украину.В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%.В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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россия, бельгия, газ
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛЬГИЯ, Газ
11:24 28.12.2024
 
Посол России предупредил о последствиях запрета транзита СПГ для Бельгии

Посол Токовинин: запрет транзита СПГ из РФ негативно скажется на отрасли Бельгии

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Запрет с марта 2025 года транзита российского СПГ через порты Европы негативно отразится на соответствующей отрасли Бельгии, в частности, нанесет удар по бельгийскому порту Зебрюгге, где действует крупный терминал СПГ, рассказал РИА Новости посол России в Бельгии Александр Токовинин, комментируя последствия санкций ЕС для двусторонних отношений.
"Другой пример – это, конечно, взаимодействие на энергетическом направлении, которое значительно просело. С марта будущего года вводится запрет на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты, что наносит удар по структурам в порту Зебрюгге", - сказал российский дипломат.
ЕС в июне этого года ввел санкции, которые с марта 2025 года ограничат предоставление услуг по транспортировке российского сжиженного газа через терминалы на территории Евросоюза для третьих стран, однако сами члены ЕС смогут продолжить покупать "голубое топливо" из России в прежнем режиме. Запрет распространяется как на перегрузку топлива с одного судна на другое, так и на перегрузку на побережье. При этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон выступает за расширение санкций ЕС против российского газа, а также заявляет, что страны ЕС, по ее мнению, вполне могут обойтись без российского газа, поставляемого до 1 января 2025 года транзитом через Украину.
В июне этого года после анонса 14-го пакета антироссийских санкций ЕС, в который попал российский СПГ, акции бельгийского оператора Fluxys упали до многолетнего минимума. Только за один день они обрушились более чем на 6%.
В бельгийском порту Зебрюгге на Северном море действует крупный терминал СПГ компании Fluxys. Еще в 2015 году компания заключила контракт на хранение и перегрузку российского топлива с "Ямал СПГ". Контракт начал реализовываться в 2019 году, он рассчитан на период до 2039 года и оценивается в 1 миллиард евро. Он приносил компании порядка 50 миллионов евро дохода в год. По информации бельгийских СМИ, отказ от исполнения контракта может обойтись Fluxys в 750 миллионов евро.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 14.00 мск.
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