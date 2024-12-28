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Газ все равно нужен. Европа давит на Зеленского по вопросу транзита
Газ все равно нужен. Европа давит на Зеленского по вопросу транзита - 28.12.2024, ПРАЙМ
Газ все равно нужен. Европа давит на Зеленского по вопросу транзита
Договор о транзите российского газа в ЕС через Украину истекает 31 декабря 2024 года, и цены в Европе на этот вид топлива уже выросли на 48%, пишет Bloomberg. | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:56+0300
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энергетика
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Договор о транзите российского газа в ЕС через Украину истекает 31 декабря 2024 года, и цены в Европе на этот вид топлива уже выросли на 48%, пишет Bloomberg.Словакия, Австрия и Италия усилили давление на Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо требует продолжить транзит газа, однако Владимир Зеленский заявил, что не допустит этого.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, украинская газопроводная система может стать целью российских атак.Европейская комиссия не участвует в переговорах по транзиту. ЕС стремится диверсифицировать поставки и расширить возобновляемые источники энергии.В качестве одного из альтернативных решений проблемы рассматриваются поставки азербайджанского газа. Также Венгрия предложила перенести место продажи газа на границу с Украиной.В статье отмечается, что прекращение транзита газа через Украину приведет к дополнительным расходам для Евросоюза. В частности, ЕС может столкнуться с ростом цен на электроэнергию.В то же время, продолжение транзита газа через Украину подорвет усилия ЕС по отказу от российской энергии. Как отмечают эксперты, разрешение на дальнейший транзит российского газа через Украину также подорвет посыл, что ЕС не намерен вести дела с Россией в прежнем режиме.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, европа, ес, газ, транзит, словакия, венгрия
Энергетика, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЕС, Газ, транзит, СЛОВАКИЯ, ВЕНГРИЯ
Газ все равно нужен. Европа давит на Зеленского по вопросу транзита
Bloomberg: в Европе настаивают на продолжении транзита газа через Украину
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ.
Договор о транзите российского газа в ЕС через Украину истекает 31 декабря 2024 года, и цены в Европе на этот вид топлива уже выросли на 48%, пишет Bloomberg
.
Словакия, Австрия и Италия усилили давление на Украину. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо требует продолжить транзит газа, однако Владимир Зеленский заявил, что не допустит этого.
Как отмечается, украинская газопроводная система может стать целью российских атак.
Зеленский сделал заявление о транзите российского газа в Европу
Европейская комиссия не участвует в переговорах по транзиту. ЕС стремится диверсифицировать поставки и расширить возобновляемые источники энергии.
В качестве одного из альтернативных решений проблемы рассматриваются поставки азербайджанского газа. Также Венгрия предложила перенести место продажи газа на границу с Украиной.
В статье отмечается, что прекращение транзита газа через Украину приведет к дополнительным расходам для Евросоюза. В частности, ЕС может столкнуться с ростом цен на электроэнергию.
В то же время, продолжение транзита газа через Украину подорвет усилия ЕС по отказу от российской энергии. Как отмечают эксперты, разрешение на дальнейший транзит российского газа через Украину также подорвет посыл, что ЕС не намерен вести дела с Россией в прежнем режиме.