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"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза - 28.12.2024, ПРАЙМ
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"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза
"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза
Газомоторный рынок РФ при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в четыре раза, заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:34+0300
2024-12-28T17:34+0300
энергетика
газомоторное топливо
газпром
фсэг
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Газомоторный рынок РФ при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в четыре раза, заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков. "При участии "Газпрома" за 12 лет газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза", - сказал Зубков в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в ближайшие 10 лет надо будет решать вопрос развития рынка комплексно: и на сельскохозяйственном транспорте, и на автомобильном, и на речном, и на железнодорожном. Природный газ как моторное топливо не может полноценно конкурировать с бензином и дизелем, отметил Зубков, однако можно построить достаточное количество станций для заправки метаном, переоборудовать достаточное количество автомобилей, чтобы заполнить уже построенные объекты. "Мы каждый год особенно выделяем Татарстан, который входит в число регионов-лидеров по развитию рынка газомоторного топлива. Например, в 2024 году в Татарстане сделали совместную большую программу по переводу служебного транспорта на экономичный и экологичный метан в Казани, Набережных Челнах и еще 19 районах республики. Многие регионы дают льготы владельцам автомобилей на природном газе. Башкирия в этом году первой ввела льготу на проезд по платной автодороге", - отметил Зубков.
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газомоторное топливо, газпром, фсэг
Энергетика, газомоторное топливо, Газпром, ФСЭГ
17:34 28.12.2024
 
"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза

Зубков: газомоторный рынок России при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в 4 раза

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Газомоторный рынок РФ при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в четыре раза, заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков.
"При участии "Газпрома" за 12 лет газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза", - сказал Зубков в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в ближайшие 10 лет надо будет решать вопрос развития рынка комплексно: и на сельскохозяйственном транспорте, и на автомобильном, и на речном, и на железнодорожном. Природный газ как моторное топливо не может полноценно конкурировать с бензином и дизелем, отметил Зубков, однако можно построить достаточное количество станций для заправки метаном, переоборудовать достаточное количество автомобилей, чтобы заполнить уже построенные объекты.
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"Мы каждый год особенно выделяем Татарстан, который входит в число регионов-лидеров по развитию рынка газомоторного топлива. Например, в 2024 году в Татарстане сделали совместную большую программу по переводу служебного транспорта на экономичный и экологичный метан в Казани, Набережных Челнах и еще 19 районах республики. Многие регионы дают льготы владельцам автомобилей на природном газе. Башкирия в этом году первой ввела льготу на проезд по платной автодороге", - отметил Зубков.
 
Энергетикагазомоторное топливоГазпромФСЭГ
 
 
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