https://1prime.ru/20241228/gazomotor-853937433.html

"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза

"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза - 28.12.2024, ПРАЙМ

"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза

Газомоторный рынок РФ при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в четыре раза, заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T17:34+0300

2024-12-28T17:34+0300

2024-12-28T17:34+0300

энергетика

газомоторное топливо

газпром

фсэг

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Газомоторный рынок РФ при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в четыре раза, заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков. "При участии "Газпрома" за 12 лет газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза", - сказал Зубков в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в ближайшие 10 лет надо будет решать вопрос развития рынка комплексно: и на сельскохозяйственном транспорте, и на автомобильном, и на речном, и на железнодорожном. Природный газ как моторное топливо не может полноценно конкурировать с бензином и дизелем, отметил Зубков, однако можно построить достаточное количество станций для заправки метаном, переоборудовать достаточное количество автомобилей, чтобы заполнить уже построенные объекты. "Мы каждый год особенно выделяем Татарстан, который входит в число регионов-лидеров по развитию рынка газомоторного топлива. Например, в 2024 году в Татарстане сделали совместную большую программу по переводу служебного транспорта на экономичный и экологичный метан в Казани, Набережных Челнах и еще 19 районах республики. Многие регионы дают льготы владельцам автомобилей на природном газе. Башкирия в этом году первой ввела льготу на проезд по платной автодороге", - отметил Зубков.

https://1prime.ru/20241226/gazprom-853887523.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газомоторное топливо, газпром, фсэг