https://1prime.ru/20241228/gazomotor-853937433.html
"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза
"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза
Газомоторный рынок РФ при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в четыре раза, заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:34+0300
2024-12-28T17:34+0300
2024-12-28T17:34+0300
энергетика
газомоторное топливо
газпром
фсэг
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Газомоторный рынок РФ при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в четыре раза, заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков. "При участии "Газпрома" за 12 лет газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза", - сказал Зубков в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, в ближайшие 10 лет надо будет решать вопрос развития рынка комплексно: и на сельскохозяйственном транспорте, и на автомобильном, и на речном, и на железнодорожном. Природный газ как моторное топливо не может полноценно конкурировать с бензином и дизелем, отметил Зубков, однако можно построить достаточное количество станций для заправки метаном, переоборудовать достаточное количество автомобилей, чтобы заполнить уже построенные объекты. "Мы каждый год особенно выделяем Татарстан, который входит в число регионов-лидеров по развитию рынка газомоторного топлива. Например, в 2024 году в Татарстане сделали совместную большую программу по переводу служебного транспорта на экономичный и экологичный метан в Казани, Набережных Челнах и еще 19 районах республики. Многие регионы дают льготы владельцам автомобилей на природном газе. Башкирия в этом году первой ввела льготу на проезд по платной автодороге", - отметил Зубков.
https://1prime.ru/20241226/gazprom-853887523.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_439:0:3075:1977_1920x0_80_0_0_346289f6bbbf9d6cc182a549f4927c9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газомоторное топливо, газпром, фсэг
Энергетика, газомоторное топливо, Газпром, ФСЭГ
"Газпром": газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза
Зубков: газомоторный рынок России при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в 4 раза
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Газомоторный рынок РФ при участии "Газпрома" за 12 лет вырос почти в четыре раза, заявил председатель совета директоров ПАО "Газпром", специальный представитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков.
"При участии "Газпрома" за 12 лет газомоторный рынок России вырос почти в четыре раза", - сказал Зубков в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, в ближайшие 10 лет надо будет решать вопрос развития рынка комплексно: и на сельскохозяйственном транспорте, и на автомобильном, и на речном, и на железнодорожном. Природный газ как моторное топливо не может полноценно конкурировать с бензином и дизелем, отметил Зубков, однако можно построить достаточное количество станций для заправки метаном, переоборудовать достаточное количество автомобилей, чтобы заполнить уже построенные объекты.
"Газпром" перевыполнит план поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Мы каждый год особенно выделяем Татарстан, который входит в число регионов-лидеров по развитию рынка газомоторного топлива. Например, в 2024 году в Татарстане сделали совместную большую программу по переводу служебного транспорта на экономичный и экологичный метан в Казани, Набережных Челнах и еще 19 районах республики. Многие регионы дают льготы владельцам автомобилей на природном газе. Башкирия в этом году первой ввела льготу на проезд по платной автодороге", - отметил Зубков.