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"Газпром" ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки
"Газпром" ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки - 28.12.2024, ПРАЙМ
"Газпром" ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки
"Газпром" с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Об этом российская компания... | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T17:07+0300
2024-12-28T17:07+0300
2024-12-28T17:55+0300
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Газпром" с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Об этом российская компания сообщила в своем Telegram-канале.Отмечается, что "Газпром" в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа направил в субботу "Молдовагазу" уведомление, в котором говорится, что последний регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.В "Газпроме" указали, что в связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства "Газпром" с 8.00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки.Данное ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.Также отмечается, что "Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с "Молдовагаза" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение "Молдовагазом" своих обязательств по контракту.
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россия, газпром, молдавия, поставки газа
Экономика, РОССИЯ, Газпром, МОЛДАВИЯ, поставки газа
"Газпром" ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки
"Газпром" с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубов в сутки
МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Газпром" с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Об этом российская компания сообщила в своем Telegram-канале.
Отмечается, что "Газпром" в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа направил в субботу "Молдовагазу" уведомление, в котором говорится, что последний регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.
В "Газпроме" указали, что в связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства "Газпром" с 8.00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки.
Данное ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.
Также отмечается, что "Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с "Молдовагаза" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение "Молдовагазом" своих обязательств по контракту.
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