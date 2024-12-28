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"Газпром" ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки

"Газпром" ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки - 28.12.2024, ПРАЙМ

"Газпром" ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки

"Газпром" с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Об этом российская компания... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T17:07+0300

2024-12-28T17:07+0300

2024-12-28T17:55+0300

экономика

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газпром

молдавия

поставки газа

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. "Газпром" с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Об этом российская компания сообщила в своем Telegram-канале.Отмечается, что "Газпром" в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа направил в субботу "Молдовагазу" уведомление, в котором говорится, что последний регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий.В "Газпроме" указали, что в связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства "Газпром" с 8.00 мск 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки.Данное ограничение будет действовать до тех пор, пока "Газпром" письменно не уведомит "Молдовагаз" об ином.Также отмечается, что "Газпром" оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с "Молдовагаза" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение "Молдовагазом" своих обязательств по контракту.

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россия, газпром, молдавия, поставки газа