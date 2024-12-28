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Госдолг США за год вырос на сумму, превышающую долг России в восемь раз - 28.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241228/gosdolg-853928761.html
Госдолг США за год вырос на сумму, превышающую долг России в восемь раз
Госдолг США за год вырос на сумму, превышающую долг России в восемь раз - 28.12.2024, ПРАЙМ
Госдолг США за год вырос на сумму, превышающую долг России в восемь раз
Государственный долг Соединенных Штатов, превысивший 36 триллионов долларов, за год увеличился на сумму, которая более чем в восемь раз превышает госдолг России | 28.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-28T14:07+0300
2024-12-28T14:07+0300
экономика
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Государственный долг Соединенных Штатов, превысивший 36 триллионов долларов, за год увеличился на сумму, которая более чем в восемь раз превышает госдолг России в долларовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным минфинов двух стран. Так, по последним доступным данным госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов. За год он увеличился на 7% или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше чем весь российский госдолг на данный момент - 286,3 миллиарда долларов. За пять лет государственные заимствования США выросли в 1,6 раза с 23,1 триллиона долларов, а за десять лет - вдвое, с 18,04 триллиона. При этом текущий уровень задолженности правительства США превышает российский в 126,3 раза. Ранее в субботу американский министр финансов Джанет Йеллен в своем письме руководству конгресса сообщила, что США со 2 января 2025 года вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга и достигнут его уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта. Она также напомнила, что в США было временно отменено действие потолка госдолга в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности, а также призвала конгрессменов к действию, чтобы защитить кредитоспособность страны. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.
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сша, госдолг
Экономика, США, госдолг
14:07 28.12.2024
 
Госдолг США за год вырос на сумму, превышающую долг России в восемь раз

Государственный долг США за год вырос на сумму, превышающую долг России в 8 раз

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Государственный долг Соединенных Штатов, превысивший 36 триллионов долларов, за год увеличился на сумму, которая более чем в восемь раз превышает госдолг России в долларовом выражении, подсчитало РИА Новости по данным минфинов двух стран.
Так, по последним доступным данным госдолг США достиг 36,2 триллиона долларов. За год он увеличился на 7% или 2,4 триллиона долларов, что в 8,3 раза больше чем весь российский госдолг на данный момент - 286,3 миллиарда долларов.
За пять лет государственные заимствования США выросли в 1,6 раза с 23,1 триллиона долларов, а за десять лет - вдвое, с 18,04 триллиона.
При этом текущий уровень задолженности правительства США превышает российский в 126,3 раза.
Ранее в субботу американский министр финансов Джанет Йеллен в своем письме руководству конгресса сообщила, что США со 2 января 2025 года вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга и достигнут его уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта. Она также напомнила, что в США было временно отменено действие потолка госдолга в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности, а также призвала конгрессменов к действию, чтобы защитить кредитоспособность страны.
По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 36 триллионов.
Министерство финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
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ЭкономикаСШАгосдолг
 
 
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