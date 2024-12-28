https://1prime.ru/20241228/gosdolg-853936871.html

Эксперт рассказал, когда возможно очередное повышение потолка госдолга США

Эксперт рассказал, когда возможно очередное повышение потолка госдолга США - 28.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, когда возможно очередное повышение потолка госдолга США

Повышение потолка госдолга США, вероятнее всего, вновь состоится в январе, а если в конгрессе вовремя не договорятся по данному вопросу, то допустим даже... | 28.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-28T17:13+0300

2024-12-28T17:13+0300

2024-12-28T17:13+0300

экономика

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экономика сша

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МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Повышение потолка госдолга США, вероятнее всего, вновь состоится в январе, а если в конгрессе вовремя не договорятся по данному вопросу, то допустим даже временный "шатдаун" работы правительства, сообщил РИА Новости доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александр Зайцев. "С лета 2023 года по начало января 2025 года потолок госдолга США был фактически отменен. В январе 2025 года, скорее всего, мы увидим очередное повышение потолка госдолга. Если в конгрессе вовремя не договорятся, то может быть объявлен временный шатдаун (приостановка деятельности правительства), часть доходов (из-за ограничения по ним) бюджета будет переброшена на выплаты по долгам, чтобы избежать дефолта. Но это мы уже проходили", - отмечает эксперт. То, что госдолг США начнет сокращаться в номинальном выражении – практически невозможная ситуация, уверен Зайцев. "В лучшем сценарии можно говорить о некотором замедлении его роста по отношению к ВВП (стабилизации на уровне 120%), но для этого нужны серьезная политическая воля по контролю бюджетных расходов и поддержании высоких для США темпов экономического роста", - добавил он. США со 2 января 2025 года вернутся к фиксированному уровню потолка государственного долга и достигнут его уже с 14 по 23 января, что потребует экстренных мер минфина для избежания дефолта. Американский министр финансов Джанет Йеллен напомнила, что в США было временно отменено действие потолка госдолга в июне 2023 года с принятием закона о фискальной ответственности, а также призвала конгрессменов к действию, чтобы защитить кредитоспособность страны. По оценке Международного валютного фонда, уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП. За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем в 36 триллионов долларов в текущем.

https://1prime.ru/20241228/gosdolg-853928761.html

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сша, госдолг сша, экономика сша